Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX fällt zurück

DAX-Performance im Blick

Am Freitag halten sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Am Freitag geht es im DAX um 12:08 Uhr via XETRA um 0,17 Prozent auf 24.282,58 Punkte nach unten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,132 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,079 Prozent leichter bei 24.304,37 Punkten, nach 24.323,58 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag heute bei 24.214,53 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24.321,20 Punkten erreichte.

DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 1,75 Prozent nach oben. Der DAX notierte noch vor einem Monat, am 06.05.2025, bei 23.249,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.03.2025, wies der DAX einen Wert von 23.419,48 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.06.2024, verzeichnete der DAX einen Stand von 18.652,67 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 21,26 Prozent. Bei 24.479,42 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 18.489,91 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Zalando (+ 0,82 Prozent auf 30,81 EUR), RWE (+ 0,81 Prozent auf 33,46 EUR), Vonovia SE (+ 0,75 Prozent auf 29,37 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,59 Prozent auf 34,18 EUR) und Hannover Rück (+ 0,57 Prozent auf 281,00 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Rheinmetall (-1,81 Prozent auf 1.848,00 EUR), Porsche (-1,74 Prozent auf 41,14 EUR), Sartorius vz (-1,36 Prozent auf 203,30 EUR), Commerzbank (-1,22 Prozent auf 27,61 EUR) und QIAGEN (-1,20 Prozent auf 39,80 EUR) unter Druck.

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.981.997 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 316,086 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet mit 2,75 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Mit 6,70 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net