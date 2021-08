Hannover Rück-Aktie in Grün: Deutlich mehr verdient und Ausblick bestätigt

Der Gewinn stieg stärker als erwartet. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte der im MDAX notierte Rückversicherungskonzern.

Der Nettogewinn legte auf 365 Millionen Euro von 102 Millionen im Vorjahr zu. Analysten hatten im Factset-Konsens mit 295 Millionen gerechnet. Das Ergebnis je Aktie betrug 3,02 Euro. Einem deutlich höheren Gewinn von 331 Millionen Euro nach 37,5 Millionen Euro in der Schaden-Rückversicherung stand ein schwächeres Ergebnis in der Personen-Rückversicherung gegenüber. Hier sank der Gewinn wegen Belastungen im Zusammenhang mit Corona um 39 Prozent auf 48 Millionen Euro.

In der Schaden-Rückversicherung verbesserte sich die kombinierte Schaden-Kosten-Quote wie von Analysten erwartet auf 95,7 Prozent von 104,8 Prozent. Die Quote setzt den Aufwand im Versicherungsgeschäft ins Verhältnis zum Ertrag. Bei einer Quote unter 100 Prozent arbeitet eine Versicherung profitabel.

Das operative Ergebnis des Konzerns legte deutlich auf 552 von 77 Millionen Euro zu. Das Kapitalanlageergebnis verbesserte sich um ein Drittel auf 425 Millionen Euro. Die Bruttoprämien kletterten um 8 Prozent auf 6,66 Milliarden Euro.

Im laufenden Jahr rechnet die Hannover Rück weiterhin mit einem Nettogewinn von 1,15 bis 1,25 Milliarden Euro nach 883 Millionen Euro im Vorjahr. Nach einem halben Jahr hat der Konzern bereits 671 Millionen Euro Gewinn verbucht. Aus den Fluten in Deutschland, Belgien, den Niederlanden, der Schweiz und Österreich erwartet Hannover Rück eine Nettobelastung von 200 bis 250 Millionen Euro. Für das zweite Halbjahr zeichneten sich zudem bereits Schäden aus den Unruhen in Südafrika ab.

Derzeit steigt die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel um 2,05 Prozent auf 144,55 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

