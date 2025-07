Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittwochvormittag gesucht

Kurs der Hannover Rück

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Hannover Rück-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 269,40 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 1,1 Prozent auf 269,40 EUR. Kurzfristig markierte die Hannover Rück-Aktie bei 269,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 267,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 5.709 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 06.05.2025 markierte das Papier bei 292,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,61 Prozent hinzugewinnen. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 208,90 EUR. Abschläge von 22,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,20 EUR. Im Vorjahr hatte Hannover Rück 9,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 299,88 EUR je Hannover Rück-Aktie an.

Am 13.05.2025 hat Hannover Rück die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,98 EUR, nach 4,63 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hannover Rück im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,45 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,62 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 7,22 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.08.2025 terminiert. Schätzungsweise am 12.08.2026 dürfte Hannover Rück die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück im Jahr 2025 20,88 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

