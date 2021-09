VW-Chef Diess voll des Lobes für Tesla-Chef Musk

• VW-Chef Dies rühmt Elon Musk• Unterschiedliche Führungspersönlichkeiten• VW verzichtet nicht völlig auf Verbrennungsmotor

Anlässlich der Automesse IAA Mobility in München wurde VW-Chef Herbert Diess von "CNN Business" auf Parallelen zwischen ihm und Elon Musk angesprochen, woraufhin Diess offenbarte, dass er eine hohe Meinung vom CEO des VW-Rivalen Tesla hat: "Ich habe große Hochachtung, vor dem was er leistet. Ich halte ihn für einen brillanten Mann. Und er bewirkt wirklich etwas. Er verändert die Welt mit seinen Projekten."

Keine Parallelen

Bezüglich der angesprochenen Parallelen meinte Diess jedoch, dass er solche nicht erkenne. "Mir gefällt wirklich, dass er [Elon Musk] sehr weit in die Zukunft denkt. Er denkt weitreichend. Und er ist [ein] brillanter Typ. Aber wir sind ziemlich unterschiedlich. Er ist sehr konzentriert auf Tesla, auf seine Geschichte. Ich führe ein großes traditionelles Unternehmen, das wir versuchen, auf die Zukunft vorzubereiten. Und ich denke, wir benötigen unterschiedliche Charaktereigenschaften. Ich mag ihn sehr, aber ich denke, wir sind sehr verschieden."

Auf einen wesentlichen Unterschied zwischen dem Traditionsunternehmen VW und dem noch vergleichsweise jungen Tesla-Konzern ging Diess ausführlicher ein. So verabschiedet sich Volkswagen in seiner Strategie nicht völlig vom Verbrennungsmotor, wogegen Tesla allein auf den Elektroantrieb setzt. Herbert Diess begründete dies damit, dass Verbrenner seiner Meinung nach in einigen Teilen der Welt weiterhin gebraucht werden: "Wir wollen uns zum Beispiel nicht aus dem lateinamerikanischen Markt zurückziehen, wo Elektroautos wahrscheinlich nicht die Lösung für den Klimawandel sein werden. In Lateinamerika ist der natürliche Weg nach vorne die Nutzung von CO2-neutralen Biokraftstoffen", so Diess.

Diess als Tesla-Chef?

Die Frage, ob er tatsächlich ein Angebot erhalten habe, Tesla zu führen, wischte Herbert Diess mit einem Lachen beiseite. Im April hatte "Business Insider" berichtet, dass Diess 2015 beinahe Elon Musk beerbt hätte, der die Leitung seines Unternehmens an Diess abgeben wollte. Ihm sei sogar ein unterschriftsreifer Vertrag von Tesla vorgelegen worden, hieß es. Doch stattdessen habe sich der damalige VW-Markenchef entschieden, bei den Wolfsburgern zu bleiben und löste schließlich Matthias Müller an der Konzernspitze ab.

Unter seiner Führung wurde VW zum Tesla-Jäger und schwang sich sogar zum europäischen Marktführer bei Elektroautos auf. Doch trotz dieser geschäftlichen Konkurrenz und unterschiedlicher Persönlichkeiten scheint das Verhältnis der beiden Konzernlenker von gegenseitiger Wertschätzung geprägt zu sein.

