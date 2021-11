10 wichtige Fakten zum Wochenauftakt an der Börse

Der DAX notiert am Montag vor dem Ertönen der Startglocke in der Gewinnzone.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

In Japan steht der Leitindex Nikkei 2,49 Prozent im Plus bei 29.611,52 Punkten. An der Börse in Shanghai kann der Shanghai Composite um 0,05 Prozent auf 3.549,10 Einheiten zulegen, während es in Hongkong für den Hang Seng um 0,97 Prozent nach unten auf 25.131,06 Zähler geht. (7.07 Uhr MEZ)

3. Deutsche-Bank-Chef: 'Inflation kein temporäres Phänomen'

Für Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing ist der Anstieg der Inflationsraten nicht nur ein temporäres Phänomen. Zur Nachricht

4. Volkswagen-Chef Diess will im Geschäft mit Big Data mitmischen

VW-Chef Herbert Diess setzt auf die Vermarktung von Daten rund um das Auto. Zur Nachricht

5. BVB-Sportdirektor Zorc zu Haaland-Rückkehr: 'Dauert noch Wochen'

Das Comeback von Erling Haaland beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund ist völlig offen. Zur Nachricht

6. EU und USA schließen Deal zu Streit um Stahl- und Aluminiumzölle

Nach den erbitterten Handelskonflikten unter Ex-Präsident Donald Trump stehen die Zeichen zwischen der EU und den USA auf Entspannung. Zur Nachricht

7. Andienungsfrist für Merck-Angebot an Acceleron-Aktionäre verlängert sich

Aktionäre der Acceleron Pharma Inc haben mehr Zeit, dem Käufer Merck & Co ihre Aktien anzudienen. Zur Nachricht

8. Amazon-Aktie: ver.di ruft wieder zu Streiks bei Amazon auf

In dem seit Jahren schwelenden Tarifstreit mit Amazon in Deutschland hat ver.di wieder zu Streiks aufgerufen. Zur Nachricht

9. Credit Suisse legt am Donnerstag neue Strategie vor

Die Credit Suisse wird am kommenden Donnerstag (4. November) nicht nur ihr Ergebnis für das dritte Quartal präsentieren, sondern auch einen Investorentag durchführen. Zur Nachricht

10. Euro kaum verändert

Der Euro hat sich am Montag nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1561 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Freitagabend.

