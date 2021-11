Asiens Börsen uneinheitlich -- Volkswagen-Chef Diess will im Geschäft mit Big Data mitmischen -- Deutsche Bank. Amazon im Fokus

Schwächer als erwartet ausgefallene Zahlen der US-Technologiegiganten trübten die Stimmung: "Amazon und Apple sind die gefürchtete Belastung aus der Berichtssaison, die das Potenzial hat, den Markt deutlich einzubremsen", kommentierte der Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Diese Enttäuschungen machten einen neuen Anlauf des DAX auf das zuletzt wieder ins Visier gerückte Rekordhoch bei 16.030 Punkten "weder wahrscheinlich noch einfach", so Altmann weiter.

Der DAX büßte zur Handelseröffnung noch kräftig ein und verweilte auch weiterhin in der Verlustzone. In der zweiten Handelshälfte gelang es ihm dann jedoch, seine Abschläge einzugrenzen, sodass er letztlich den Tag 0,05 Prozent tiefer bei 15.688,77 Punkten beendete. Der TecDAX bewegte sich derweil ebenfalls auf rotem Terrain. Er war zuvor bereits leichter in den Tag gestartet. Er verabschiedete sich letztlich 0,37 Prozent niedriger bei 3.822,64 Zählern in den Feierabend.

Der deutsche Aktienmarkt fuhr am Freitag kleine Verluste ein.

Belastend wirkten die Geschäftszahlen und Ausblicke der "US Big Techs" Amazon und Apple. Aufgrund von Problemen mit der Lieferkette fielen diese unter den Erwartungen aus. Das sorgte nun für etwas Ernüchterung an der Börsen weltweit. Daneben richteten sich die Blicke der Anleger nun, nach der EZB-Sitzung am Vortag, auf die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank in der kommenden Woche.

Der EuroSTOXX 50 ging mit Abgaben in den Tag und drehte im Verlauf in die Gewinnzone. Sein Schlussstand: 4.250,56 Punkte (+0,39 Prozent).

Die europäischen Börsen gaben am letzten Handelstag der Woche zunächst nach.

Auch der Freitag stand ganz im Zeichen der laufenden Berichtssaison: Enttäuschende Quartalszahlen von Amazon und Apple zogen die US-Börsen zeitweise mit nach unten. So verfehlte der US-Handelsriese bei Gewinn und Umsatz die Markterwartungen . Der Konzern bekam unterdessen den Chipmangel zu spüren und enttäuschte umsatzseitig .

Die wichtigsten Indizes in Asien bewegen sich zum Wochenbeginn in verschiedene Richtungen.

In Japan steht der Leitindex Nikkei 2,49 Prozent im Plus bei 29.611,52 Punkten.

An der Börse in Shanghai kann der Shanghai Composite um 0,05 Prozent auf 3.549,10 Einheiten zulegen, während es in Hongkong für den Hang Seng um 0,97 Prozent nach unten auf 25.131,06 Zähler geht. (7.07 Uhr MEZ)

In Japan profitiert der Markt von den Ergebnissen der Parlamentswahl am Wochenende. Die Regierungspartei von Ministerpräsident Fumio Kishida konnte sich die Mehrheit der Sitze sichern. Anleger hoffen nun auf eine anhaltende politische Kontinuität und weitere konjunkturelle Maßnahmen um die negativen Folgen der Corona-Pandemie einzudämmen, so ein Marktteilnehmer laut Dow Jones Newswires. Ministerpräsident Fumio Kishida könne nun eine stabile Regierung bilden.

In China standen am Wochenende Konjunkturdaten an. Der von Caixin und Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor konnte zwar auf 50,6 (September: 50,0) Punkte zulegen und markierte damit auf den höchsten Stand seit Juni, Sorgen um Rohstoffknappheit und Lieferkettenprobleme belasten jedoch weiterhin.

