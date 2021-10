Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) präsentiert Quartalsergebnisse

Aramco (Saudi Aramco) wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.10.2021 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2021 abgelaufen ist.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,526 SAR. Im Vorjahresquartal waren 0,220 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 71,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 200,06 Milliarden SAR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 342,80 Milliarden SAR aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,94 SAR, gegenüber 0,930 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 1.417,98 Milliarden SAR geschätzt, nachdem im Vorjahr 862,09 Milliarden SAR generiert wurden.

