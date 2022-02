10 wichtige Fakten zum Wochenauftakt an der Börse

Der DAX dürfte sich nach der schwachen Vorwoche am Montag wieder etwas stabilisieren. Experten gehen davon aus, dass die Anleger zum Wochenstart zunächst eine abwartende Haltung einnehmen werden. Vorbörslich zeigt sich der deutsche Leitindex bei 15.190 Punkten um 0,6 Prozent höher.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Die Börsen in Fernost zeigen sich zum Wochenstart mit gemischten Tendenzen. Der japanische Leitindex Nikkei verlor bis zum Ertönen der Schlussglocke 0,70 Prozent auf 27.248,87 Punkte. Auf dem chinesischen Festland wird nach einer mehrtägigen Feiertagspause wieder gehandelt, der Shanghai Composite hat daher Nachholbedarf und klettert gegen 7:50 Uhr unserer Zeit um 1,86 Prozent auf 3.424 Einheiten. Der Hang Seng in Hongkong gibt derweil um 0,48 Prozent auf 24.457 Zähler nach.

3. Aareal Bank-Aktie nachbörslich weit im Minus: Aareal Bank-Übernahme geplatzt

Die Übernahme der Wiesbadener Aareal Bank durch die Finanzinvestoren Advent und Centerbridge ist vom Tisch.

4. Peloton-Aktie nachbörslich auf Höhenflug: Peloton könnte verkauft werden - Amazon & Nike angeblich interessiert

Der Fitnessgeräte-Spezialist Peloton prüft offenbar das Interesse an einer Übernahme durch verschiedene Bewerber.

5. Aurubis mit Gewinnsprung zum Jahresstart

Der Kupfer- und Metallrecyclingkonzern Aurubis ist mit einem Gewinnsprung ins neue Geschäftsjahr gestartet. Unter dem Strich verdienten die Hamburger laut einer Mitteilung vom Montag in den drei Monaten bis Ende Dezember 118 Millionen Euro und damit fast 90 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

6. Sinkende Konsumlaune belastet Ceconomy

Eine sinkende Konsumlaune hat den Elektronikhändler Ceconomy im ersten Quartal belastet. Im wichtigen Weihnachtsquartal (per Ende Dezember) gingen Umsatz und Ergebnis zurück, wie das Unternehmen mit seinen beiden Ketten Media Markt und Saturn mitteilte.

7. Airbus erwägt Einstieg in den Bau von Motoren für Wasserstoff-Flugzeuge

Der europäische Flugzeugbauer Airbus will möglicherweise in den Bau von Motoren einsteigen.

8. Volkswagen erwartet wohl kein Ende der Halbleiter-Krise in diesem Jahr

Der Volkswagen-Konzern rechnet nicht mit einem Ende der Chipkrise in diesem Jahr.

9. Ölpreise uneinheitlich

Die Ölpreise haben zu Wochenbeginn uneinheitlich tendiert, sich aber weiter in der Nähe ihrer mehrjährigen Höchststände gehalten. Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 93,52 US-Dollar. Das waren 25 Cent mehr als am Freitag. In der Nacht auf Montag war ein Fass Brent bis zu knapp 94 Dollar wert gewesen. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel hingegen leicht zurück auf 92,06 Dollar. Am Freitag war der Preis bis auf mehr als 93 Dollar gestiegen.

10. Euro hält sich über 1,14 US-Dollar

Der Euro hat sich zu Wochenbeginn über der Marke von 1,14 US-Dollar gehalten. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1430 Dollar und damit etwas weniger als vor dem Wochenende. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1464 Dollar festgesetzt.

