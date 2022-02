DAX höher erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Aurubis mit Gewinnsprung -- Peloton könnte angeblich von Amazon oder Nike übernommen werden -- Aareal Bank-Übernahme geplatzt -- BVB, Volkswagen im Fokus

An den europäischen Aktienmärkten deuten die Zeichen am Montag auf einen freundlichen Handelsauftakt hin.

Vor dem Wochenende waren an den US-Börsen Ausschläge in beide Richtungen zu sehen.

Der Dow Jones begann die Sitzung tiefer und wanderte dann weiter ins Minus. In der zweiten Handelshälfte konnte sich der US-amerikanische Leitindex erholen und beendete die Woche nur noch 0,06 Prozent niedriger bei 35.089,74 Punkten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite wies letztlich einen Aufschlag von 1,58 Prozent auf 14.098,01 Zähler aus, nachdem er bereits zum Start geklettert war.

Nachdem am Vortag zahlreiche Tech-Titel ins Minus gerissen wurden, ging es am Freitag im Technologiesektor auf breiter Front nach oben. Stützend wirken Quartalszahlen von Amazon, Snap und Pinterest, die insgesamt positiv ausfielen. "In den USA nehmen die Technologietitel einen bedeutenden Platz in den Indizes ein", so Marktstratege Mike Bell von JPMorgan laut Dow Jones Newswires. "Bei den großen Wachstumswerten gab es eine große Differenzierung. Die Unternehmen, die weiterhin gute Ergebnisse erzielt haben, haben sich relativ gut gehalten. Diejenigen Unternehmen, die als hoch bewertete Wachstumswerte gehandelt wurden, dann aber zu wenig lieferten, wurden außerordentlich hart getroffen."

An Konjunkturdaten standen vorbörslich Zahlen zum Arbeitsmarkt auf der Agenda. Während im Januar 467.000 zusätzliche Stellen entstanden, stieg die separat erhobene Arbeitslosenquote im Januar auf 4,0 von 3,9 Prozent.

