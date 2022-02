Intesa Sanpaolo traut sich noch mehr Gewinn zu - Aktie fester

Sollte der Refrenzzinssatz Euribor auf null Prozent zulegen, wäre 2025 ein Nettogewinn deutlich über 7 Milliarden Euro möglich, sagte Konzernchef Carlo Messina am Montag in einem Interview des Wirtschaftssenders Bloomberg TV. Erst in der vergangenen Woche hatte der Finanzkonzern bei der Vorstellung mittelfristiger Ziele für 2025 einen Gewinn von 6,5 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Diese Prognose basiere auf der vorsichtigen Schätzung eines Euribor in Höhe von minus 0,5 Prozent, erklärte der Konzernchef nun. Die Aktie der Intesa Sanpaolo steigt an der italienischen Börse zeitweise um 0,58 Prozent auf 2,6825 Euro.

Der Euribor ist der Zinssatz, zu dem sich Banken gegenseitig kurzfristig Geld in Euro leihen. Er wird auf Basis der Daten einer größeren Anzahl von Referenzbanken ermittelt. Ein wesentlicher Einflussfaktor für die Höhe ist das allgemeine Zins- und Renditeumfeld.

/mis/nas/eas

TURIN (dpa-AFX)

