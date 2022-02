Airbus-Aktie höher: Airbus erwägt Einstieg in den Bau von Motoren für Wasserstoff-Flugzeuge

Werbung

Heute im Fokus

DAX etwas fester -- Asiens Börsen uneins -- Sinkende Konsumlaune belastet Ceconomy -- Aurubis mit Gewinnsprung -- Aareal Bank-Übernahme geplatzt -- Peloton, BVB, Volkswagen im Fokus

HSBC lobt WashTec für Geschäftsmodell. Faurecia setzt auf Wachstum. Porsche peilt weiteres Verkaufswachstum an. Toshiba will sich nur noch in zwei Firmen aufspalten. Deutsche Produktion sinkt im Dezember. Spotify-Chef hält weiter an Podcaster Rogan fest. Credit Suisse wegen Geldwäsche für Kokainhändler vor Gericht.