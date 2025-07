Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Donnerstagnachmittag mit KursVerlusten

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Airbus SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 183,26 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Airbus SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,1 Prozent auf 183,26 EUR nach. Das Tagestief markierte die Airbus SE-Aktie bei 182,66 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 186,22 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 134.474 Airbus SE-Aktien umgesetzt.

Am 18.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 186,94 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,01 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 124,74 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE-Aktie 46,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR an Airbus SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,75 EUR. Analysten bewerten die Airbus SE-Aktie im Durchschnitt mit 189,67 EUR.

Am 30.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,01 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Airbus SE ein EPS von 0,76 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 13,54 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 5,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,83 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 30.07.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 05.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Airbus SE.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE im Jahr 2025 6,47 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie

DAX 40-Wert Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Airbus SE von vor 10 Jahren abgeworfen

Kaufen für Airbus SE-Aktie nach DZ BANK-Analyse

Outperform für Airbus SE-Aktie nach RBC Capital Markets-Analyse