CureVac-Chef erhält nach Rückzug des CVnCoV-Zulassungsverfahrens BioNTech-Impfung

• CureVac-CEO Haas: "Wir müssen uns eingestehen, dass CVnCoV auf die aktuelle Pandemie keinen Einfluss haben wird"• Haas wurde nach dem Flop des eigenen Impfstoffs mit BioNTech geimpft• Der neue CureVac-Impfstoff ist an die veränderte Pandemielage angepasst und schneidet in einer Studie sehr gut ab.

Der erste COVID-Impfstoff von CureVac wurde mitten im Zulassungsverfahren zurückgezogen

2021 ging der COVID-Impfstoff CVnCoV des Tübinger Pharmakonzerns CureVac ins Zulassungsverfahren. Die Hoffnung des Herstellers war, seinen Impfstoff in Deutschland einsetzen zu können.

Im Oktober musste CEO Franz-Werner Haas dann auf einer Telefonkonferenz bekanntgeben, dass CureVac CVnCoV von dem Zulassungsverfahren zurückzieht. Er erklärte: "Wir müssen uns eingestehen, dass CVnCoV auf die aktuelle Pandemie keinen Einfluss haben wird." Man liege zeitlich zu weit hinter der Konkurrenz, BioNTech, zurück. Ein anderes Problem mit dem Impfstoff war Business Insider zufolge die geringe Wirksamkeit: Diese lag offenbar bei gerade einmal 47 Prozent, bei Personen im Alter von über 60 Jahren wurde gar keine Wirkung festgestellt.

CureVac arbeitet seither an einem neuen, an die Situation angepassten Impfstoff

In der Pressemitteilung zum Rückzug des CureVac-Impfstoffs schrieb der Pharmakonzern: "Der Entschluss antizipiert zudem die fortschreitende Dynamik der Pandemiebekämpfung hin zu einem größeren Bedarf an differenzierten Impfstoffen, mit dem Ziel der sich anbahnenden endemischen SARS-CoV2-Situation zu begegnen." Man arbeite ab sofort mit dem britischen Hersteller GlaxoSmithKline an einem Impfstoff, der als Grundgerüst für Impfstoffe gegen verschiedene neue Virusvarianten verwendet werden soll.

CureVac-CEO Haas musste sich wegen des Flops schlussendlich doch mit BioNTech impfen lassen

Da sich CureVac-CEO Franz-Werner Haas bis dahin tatsächlich selbst noch gar nicht hatte impfen lassen und der Traum vom eigenen COVID-Impfstoff vorerst geplatzt war, musste er sich bei der Konkurrenz impfen lassen. Er habe sich schließlich mit BioNTech/Pfizer impfen lassen, erklärte er gegenüber der Süddeutschen Zeitung. Er habe mit Blick auf die Konkurrenz aus Mainz hinzugefügt: "Natürlich ist es schöner, auf der Gewinnerseite zu stehen." Auch andere Angestellte von CureVac seien mittlerweile mit dem BioNTech-Impfstoff vor dem Virus geschützt worden.

So frustrierend der erste Versuch eines Impfstoffs gegen das Coronavirus auch verlaufen sein mag - CureVac betont in Pressemitteilungen immer wieder, den Kampf gegen die Pandemie nicht aufgegeben zu haben. Tatsächlich hat das Unternehmen am 20. Januar in der Fachzeitschrift Nature eine Studie veröffentlicht, der zufolge die Wirksamkeit des neuen CureVac-Impfstoffs CV2CoV nach ersten Tests an Affen mit der des BioNTech-Impfstoffs vergleichbar sei.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Matthias Hangst/Getty Images, Marco Lazzarini / Shutterstock.com