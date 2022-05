10 wichtige Fakten zum Wochenauftakt an der Börse

Der DAX dürfte angesichts anhaltender US-Schwäche auch am Montag seine Korrektur fortsetzen. In vorbörslichen Indikationen steht der deutsche Leitindex 1,0 Prozent tiefer bei 13.537 Punkten.

2. Börsen in Fernost geben nach

Die asiatischen Märkte zeigen sich zu Wochenbeginn schwach. Der Nikkei stürzt am Montag kräftig ab und verliert gegen 7:55 Uhr unserer Zeit 2,40 Prozent auf 26.355 Punkte. Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 0,31 Prozent leichter bei 2.992 Zählern. In Hongkong ruht der Handel am Montag, der Hang Seng verbleibt auf seinem Schlussstand von Freitag bei 20.001,96 Einheiten.

3. EZB-Ratsmitglied Olli Rehn kündigt Leitzinserhöhung im Juli an - keine Stagflation erwartet

Olli Rehn, der Gouverneur der finnischen Nationalbank, rechnet nicht damit, dass Europa auf eine Stagflation zusteuert - einer Phase wirtschaftlicher Stagnation bei gleichzeitiger hoher Inflation. Zur Nachricht

4. Infineon übertrifft Erwartungen

Infineon hat dank boomender Chip-Nachfrage und schwächerem Euro die Marge weiter gesteigert und in Erwartung eines noch stärkeren US-Dollar die Jahresprognose abermals angehoben. Zur Nachricht

5. G7-Staaten verhängen neue Sanktionen gegen Russland

Vor den Feierlichkeiten zum "Tag des Sieges" in Moskau verhängen die USA und die anderen G7-Staaten wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine neue Sanktionen gegen Russland. Zur Nachricht

6. Prüfer nehmen Tesla-Fabrik in Grünheide unter die Lupe

Mehr als eineinhalb Monate nach dem Start der offiziellen Produktion beginnt eine umfassende Kontrolle der neuen Fabrik von US-Elektroautobauer Tesla in Grünheide bei Berlin. Zur Nachricht

7. HOCHTIEF verzeichnet Gewinnsprung

Der Baukonzern HOCHTIEF ist dank einer steigenden Nachfrage mit einem Gewinnsprung ins neue Jahr gestartet. Zur Nachricht

8. Hypoport wächst in allen Segmenten

Das starke Wachstum des Finanzdienstleisters Hypoport im ersten Quartal hat sich auch unter dem Strich in einem höheren Gewinn niedergeschlagen. Zur Nachricht

9. Ölpreise starten stabil in die Woche

Die Ölpreise sind am Montag stabil in die neue Woche gegangen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 112,60 US-Dollar. Das waren 21 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um acht Cent auf 109,85 Dollar.

10. Euro fällt auf rund 1,05 US-Dollar

Der Euro ist am Montag mit Kursverlusten in die neue Woche gestartet. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung im Tief 1,0503 US-Dollar und damit in etwa einen halben Cent weniger als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag noch auf 1,0570 Dollar festgesetzt.

