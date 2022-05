Ukraine-Krieg im Ticker: Asiens Börsen tiefer -- HOCHTIEF mit Gewinnsprung -- Infineon übertrifft Erwartungen -- EZB-Ratsmitglied Olli Rehn kündigt Leitzinserhöhung im Juli an -- Sixt im Fokus

Auch zum Start in die neue Woche werden angesichts der auch am Freitag anhaltenden Schwäche des US-Aktienmarkts erneut fallende Kurse erwartet. Daneben sorgen die die Feierlichkeiten zum "Tag des Sieges" über Hitler-Deutschland in Moskau sowie die neuen Sanktionen gegen Russland für Anspannung unter den Anlegern.

Der DAX eröffnete den Handelstag mit einem moderaten Minus und fiel danach weiter zurück. Dabei rutschte er zeitweise bis unter die Marke von 13.600 Punkten. Von seinem Tagestief konnte er sich bis zum Handelsende zwar ein wenig erholen, ging aber dennoch 1,64 Prozent schwächer bei 13.674,29 Punkten aus dem Handel. Der TecDAX startete ebenfalls mit einem Abschlag in den Handel und rutschte im Verlauf tief in die Verlustzone. Letztlich verlor er 2,48 Prozent auf 3.000,02 Zähler.

Die US-Börsen präsentierten sich nach ihrem Kursrutsch vom Vortag auch am Freitag schwächer.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung mit Verlusten und fiel zwischenzeitlich deutlich zurück. Bis zum Handelsschluss konnte er seine Verluste jedoch eingrenzen und gab letztlich um 0,29 Prozent auf 32.901,08 Punkte nach. Der NASDAQ Composite weitete seine anfänglichen Verluste ebenfalls deutlich aus. Dabei verlor er zeitweise mehr als 2,5 Prozent und rutschte unter die runde 12.000-Punkte-Marke. Zum Sitzungsende notierte er noch 1,4 Prozent im Minus bei 12.144,66 Zählern.

Anleger sehen sich derzeit mit dem nachlassenden Wachstum, höheren Kosten und steigenden Zinsen gleich mit mehreren Problemen konfrontiert, erklärte Marktstratege Sean Darby von der Investmentbank Jefferies laut der Deutschen Presse-Agentur das Dilemma nach einer Zeit scheinbar unstillbarer Risikofreude. Am Mittwoch hatte die US-Notenbank den Leitzins um 50 Basispunkte angehoben. Derweil ist die Beschäftigung in den USA im April etwas stärker gestiegen als erwartet. "Wieder ein deutlicher Aufbau von neuen Stellen - die Fed bleibt unter Druck", gab dpa Analyst Tobias Basse von der NordLB wieder.

"Bei ihren Maßnahmen müssen die Zentralbanken in der jetzigen Situation auch schädliche Nebenwirkungen auf die Konjunktur in Kauf nehmen. Die Inflationsbekämpfung hat jetzt Vorrang", so Chefvolkswirt Ulrich Kater von der DekaBank laut dpa. Nachdem die Anleger am Mittwoch noch erleichtert reagiert hatten, dass der Zinsschritt nicht noch höher ausgefallen war, zeigten sich die Anleger zuletzt wegen den weiteren Wirkungen der Zinserhöhungen wieder vorsichtig.

Auf Unternehmensseite setzte sich die Quartalsberichtssaison fort. Am Donnerstag hatten GoPro, Virgin Galactic und Nikola nachbörslich ihre Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt.

