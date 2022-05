Telekom-Aktie gibt nach: Verdi ruft Beschäftigte der Deutschen Telekom erneut zu Warnstreiks auf

Wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte, hat sie bundesweit Beschäftigte der Deutschen Telekom zu vollschichtigen Warnstreiks am Dienstag aufgerufen.

"Die Beschäftigten erwarten von der Arbeitgeberseite in der morgen beginnenden dritten Verhandlungsrunde ein einigungsfähiges Angebot", sagte Verdi-Arbeitskampfleiter Tim Feise. "Das werden sie mit ihren Aktionen noch einmal in aller Deutlichkeit klarstellen." Bereits in der vergangenen Woche waren über 10.000 Mitarbeiter in den Ausstand getreten.

Auf XETRA zeigt sich die Aktie der Deutschen Telekom zeitweise 0,67 Prozent tiefer bei 17,19 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Juergen Schwarz/Getty Images, Deutsche Telekom