HENSOLDT-Aktie stark: Morgan Stanley sieht bei HENSOLDT noch Luft nach oben

Der Rüstungselektronikspezialist sollte am stärksten von höheren europäischen Verteidigungsausgaben profitieren, schrieb Analyst Joseph Ayoola in einer am Montag vorliegenden Studie. Obwohl sich der HENSOLDT -Kurs schon fast verdoppelt habe, bleibe die Bewertung günstig, so dass die Aktie weiter Luft nach oben habe.

Am Montag steigt die HENSOLDT-Aktie via XETRA zeitweise um 2,65 Prozent auf 25,15 Euro.

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2022 / 00:00 / GMT

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

