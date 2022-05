Was Analysten von der Tesla-Aktie erwarten

GO

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX schwächer -- TUI sieht anziehende Buchungen -- ADLER: Milliardenverlust und kein Prüfungsurteil -- Stabilus, Sixt, ENCAVIS, Berkshire Hathaway im Fokus

Embracer sichert sich Spieleserien 'Tomb Raider' und 'Deus Ex'. Qantas plant längste Nonstop-Flüge der Welt - Großauftrag für Airbus. Vestas senkt Jahresprognose. Industriestimmung in Eurozone fällt. Infineon verliert Marketingvorstand. Verdi ruft Amazon-Beschäftigte in Deutschland zu Warnstreiks auf. Deutschland für Öl-Embargo gegen Russland - Unabhängigkeit wächst.