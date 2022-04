Unfall auf dem Flugplatz: Tesla fährt im Smart-Summon-Modus gegen Privatjet

Aktien in diesem Artikel Tesla 837,10 EUR

0,55% Charts

News

Analysen

• Smart-Summon-Funktion lässt Teslas direkt zum Besitzer fahren• Tesla kollidiert am Flughafen mit einem Privatjet• Unfall könnte den Tesla-Besitzer teuer zu stehen kommen

Teslas Smart-Summon-Funktion

Bereits seit dem Jahr 2019 verfügen Tesla-Modelle über die sogenannte Smart-Summon-Funktion, also eine Funktion zum smarten "herbeirufen". Tesla-Fahrern ist es damit möglich, das eigene Auto aus einiger Entfernung herbeizurufen. Wird die Funktion aktiviert, fährt das Auto autonom und vorsichtig um mögliche Hindernisse herum und bei seinem Besitzer vor. Trotzdem warnt Tesla auf der eigenen Website, dass man während des gesamten Vorgangs klare Sicht auf das Fahrzeug haben und man die Umgebung genau beobachten sollte. Vor allem, da es sich noch um eine BETA-Funktion handle, solle man jederzeit bereit sein, eingreifen zu müssen.

Wichtig ist vor der Benutzung auch, dass alle Sensoren und Kameras sauber sind und dass man auf Umweltbedingungen wie Regen und verblasste Fahrbahnmarkierungen achtet, da diese die Funktion beeinträchtigen können. Außerdem warnt das Unternehmen: "Der Smart Summon hält möglicherweise nicht vor allen Objekten an (insbesondere vor sehr niedrigen Objekten, wie z.B. einigen Bordsteinen, oder sehr hohen Objekten, wie z.B. einem Regal) und reagiert möglicherweise nicht auf den gesamten Verkehr. Der Smart Summon erkennt nicht die Verkehrsrichtung, navigiert nicht um leere Parkplätze herum und erkennt möglicherweise nicht den kreuzenden Verkehr."

Crash am Flughafen

Nun kam es vor rund einer Woche zu einer Situation, in der die meist praktische Tesla-Funktion an ihre Grenzen gestoßen ist. Über die Social-Media-Plattform Reddit teilte ein Nutzer das Video einer Überwachungskamera eines Flughafenplatzes. Auf dem 16 Sekunden langen Video ist zu sehen, wie ein Tesla mit niedriger Geschwindigkeit über den Flughafenplatz fährt und dabei unter das Heck eines Privatjets fährt und das Flugzeug dabei zur Seite dreht. "Ich war auf einer Cirrus-Veranstaltung und jemand hat versucht, seinen Tesla an einem 3.500.000-Dollar-Vision-Jet vorbeizubringen.... Ooph...", erklärt der Nutzer, der das Video hochgeladen hat. Wie EFAHRER berichtet, spielte sich das ganze am Flughafen Felts Field im US-Bundesstaat Washington ab. Dem Anschein nach haben die Systeme des Elektrofahrzeugs den Very Light Jet mit einer Spannweite von etwa zwölf Metern nicht wahrgenommen, was vermutlich an der erhöhten Position des Hecks liegen dürfte.

Unfall könnte teuer für den Tesla-Besitzer werden

Wie der US-amerikanische Elektroautohersteller festhält, ist jeder Nutzer selbst für eine angemessene Nutzung der Funktion zuständig. "Es liegt in der Verantwortung des Fahrers, Smart Summon sicher, verantwortungsbewusst und bestimmungsgemäß zu verwenden." Der Besitzer des unfallverursachenden Fahrzeugs dürfte nun vor einer Rechnung mit einer ordentlichen Summe stehen, um etwaige Schäden an dem Flugzeug zu begleichen. Das Flugzeug, bei dem es sich laut EFAHRER um einen Cirrus Vision handelt, kostet rund 1,7 bis zwei Millionen US-Dollar. Wie es überhaupt zu dem Unfall kommen konnte, ohne dass eingegriffen wurde, ist unklar. Für die Smart-Summon-Funktion muss der Fahrzeugbesitzer die ganze Zeit über einen Knopf in der Tesla-App gedrückt halten, anderenfalls stoppt das Fahrzeug automatisch.

E. Schmal / Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Reddit Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Reddit Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Reddit

Bildquellen: Teddy Leung / Shutterstock.com, canadianPhotographer56 / Shutterstock.com