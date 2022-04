Hertz setzt bei E-Auto-Offensive nicht nur auf Tesla

• Hertz kauft bis Ende 2022 65.000 Polestar 2• Hertz' Ziel: Elektrifizierung vorantreiben und Kunden Premium-Produkte anbieten• Auch Uber profitiert von Hertz' Ambitionen

Die Autovermietung Hertz besitzt eigenen Angaben zufolge die größte E-Auto-Flotte Nordamerikas und gehört seit über 90 Jahren zu den größten Mietwagenfirmen der USA. Per Pressemitteilung kündigte das Unternehmen Anfang April an, diese Flotte zu erweitern: um bis zu 65.000 Polestar-2-Modelle. Die ersten Fahrzeuge sollen noch 2022 in die Flotte integriert und zur Vermietung bereitgestellt werden.

Hertz kauft bis Ende des Jahres auch 100.000 Teslas

Das Roll-Out beginne in Europa bereits im Frühjahr dieses Jahres - im nordamerikanischen Raum und in Australien seien die ersten Fahrzeuge ab Ende des Jahres für Kunden verfügbar. In der Pressemitteilung wird Hertz-CEO Stephen Scherr wie folgt zitiert: "Indem wir mit EV-Marktführern wie Polestar zusammenarbeiten, können wir dabei helfen, die Elektrifizierung voranzutreiben. Gleichzeitig bieten wir Mietern, Geschäftskunden und Mitfahrzentralen Premium EV-Produkte, ein außergewöhnliches Fahrerlebnis und eine Verringerung ihres CO2-Fußabdrucks."

Im Rahmen dieser Ziele hatte Hertz bereits vergangenen Herbst angekündigt, bis Ende 2022 ganze 100.000 Teslas (Model 3 und Model Y) zu kaufen, um eine E-Auto-Flotte aufzubauen. Bis zu 50.000 dieser Fahrzeuge sollen Teil der seit 2016 bestehenden Kooperation mit Uber werden.

Transaktion könnte in Milliardenhöhe liegen

Polestar zeigt sich sehr erfreut über die Pläne des Autovermieters, so viele Polestar-2-Modelle zu kaufen: "Für viele Mieter wird es das erste Mal sein, dass sie ein E-Auto fahren - und es wird ein Polestar sein." Mit diesen Worten wird Polestar-CEO Thomas Ingenlath in der Pressemitteilung von Anfang April zitiert. Welche Summe Hertz Polestar für die 65.000 Fahrzeuge bezahlen wird, wurde nicht bekannt gegeben. Für Privatkunden ist ein Polestar 2 ab einem Preis von 35.930 Euro erhältlich - die Transaktion könnte also im Milliardenbereich liegen.

