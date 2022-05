Amazon betreibt neues Logistikzentrum in Hof - Amazon-Aktie dennoch leichter

Aktien in diesem Artikel Amazon 2.117,50 EUR

Bereits im ersten Jahr sollen dort 1000 Arbeitsplätze entstehen, perspektivisch sogar bis zu 1800, teilte das Unternehmen am Montag mit. Amazon habe in das neue Zentrum einen dreistelligen Millionenbetrag investiert. Hof-Gattendorf sei das 18. große Logistikzentrum von Amazon in Deutschland.

An der NASDAQ gibt die Amazon-Aktie stellenweise 3,39 Prozent ab auf 2.217,60 US-Dollar.

/dm/DP/men

HOF (dpa-AFX)

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com, Frank Gaertner / Shutterstock.com