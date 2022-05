Ballard Power-Aktie mit zweistelligen Abschlägen: Ballard Power weitet Verluste aus

Für Ballard Power ist das erste Geschäftsquartal mit einem EPS von -0,14 US-Dollar zu Ende gegangen. Damit rutschte das Unternehmen tiefer in die roten Zahlen, vor Jahresfrist hatte der Verlust je Aktie bei 0,06 US-Dollar gelegen. Analysten hatten dem Unternehmen zuvor ein EPS von -0,10 US-Dollar zugetraut.

Der Umsatz verbesserte sich unterdessen von 17,6 Millionen US-Dollar auf 21 Millionen US-Dollar und lag damit unter den Analystenschätzungen von 24 Millionen US-Dollar. Die Ballard Power-Aktie zeigt sich im US-Handel an der NASDAQ zeitweise 10,28 Prozent leichter bei 7,03 US-Dollar.



Redaktion finanzen.net Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ballard Power Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Ausgewählte Hebelprodukte auf Ballard Power Inc.Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ballard Power Inc. Weitere News zum Thema Ballard Power Inc. Ausblick: Ballard Power präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Erste Schätzungen: Ballard Power präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ballard Power-Aktie schließt deutlich tiefer: Ballard Power rutscht tiefer in die roten Zahlen Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com