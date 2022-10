10 wichtige Fakten zum Wochenauftakt an der Börse

Der DAX wird zum Wochenstart leicht höher erwartet. Nach einer turbulenten Vorwoche wird sich zeigen, ob der DAX seinen Stabilisierungskurs in der neuen Handelswoche fortsetzen kann.

2. An den wichtigsten asiatischen Börsen geht es am Montag nach unten.

In Tokio verliert der japanische Leitindex Nikkei zeitweise 1,28 Prozent auf 26.745,25 Einheiten.

Auf dem chinesischen Festland dreht der Shanghai Composite derweil ins Plus und gewinnt 0,14 Prozent auf 3.076,17 Zähler nach. In Hongkong notiert der Hang Seng hingegen währenddessen 0,68 Prozent tiefer bei 16.475,00 Punkten (7.50 Uhr MEZ).

3. Fast die Hälfte der Flüge soll wegen Pilotenstreik bei Eurowings ausfallen

Wegen des zweiten Pilotenstreiks innerhalb weniger Wochen drohen bei der Lufthansa-Tochter Eurowings von Montag bis Mittwoch zahlreiche Flugausfälle. Zur Nachricht

4. Uniper-Aktie: Rückgang bei Gasfüllstand war Meldefehler

Ein auf der Website von Europas Gasinfrastruktur-Betreiber (GIE) am Wochenende vorübergehend verzeichneter deutlicher Rückgang des Füllstands in den deutschen Gasspeichern auf weniger als 90 Prozent hat sich als Meldefehler entpuppt. Die Füllmenge des Uniper-Speichers Epe H-Gas sei wegen eines Übertragungsfehlers nicht bei der Berechnung des Gesamtfüllstandes berücksichtigt worden, sagte ein Uniper-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Zur Nachricht

5. Raffinerie-Streik in Frankreich hält trotz Einigung an

Der seit über zwei Wochen anhaltende Raffinerie-Streik in Frankreich hält trotz teilweiser Einigung weiter an. In allen Anlagen des Multi-Energie-Unternehmens TotalEnergies werde der Arbeitskampf fortgesetzt, berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP mit Bezug auf den CGT-Gewerkschaftsvertreter Eric Sellini am Samstag. Zur Nachricht

6. CS prüft laut Medienbericht auch Verkauf von Teilen des Schweizer Geschäfts

Die Credit Suisse soll nicht nur den Verkauf von Teilen der Investment Bank prüfen, sondern auch von Teilen des Schweizer Geschäfts. Zur Nachricht

7. Fusion von RTL und ProSiebenSat.1 wohl unrealistisch

Die bayerische Medienregulierung hält Spekulationen über eine mögliche Fusion der privaten TV-Gruppen RTL und ProSiebenSat.1/a> in Deutschland für unrealistisch. Zur Nachricht

8. Laut Interhyp erreichen Immobilienzinsen höchsten Stand seit 2011

Die Zinsen für Immobilienkredite sind nach Daten des Finanzierungsvermittlers Interhyp mit annähernd vier Prozent auf den höchsten Wert seit 2011 gestiegen. Die ING Group rechnet damit, dass die vier-Prozent-Schwelle demnächst überschritten wird.

"Dass die Zinsen zeitnah wieder spürbar sinken werden, ist unwahrscheinlich", sagte Mirjam Mohr, die für das Privatkundengeschäft zuständige Vorständin Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen

Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit erholten Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,68 auf 86,29 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,77 auf 92,40 Dollar anzog.

10. Darum startet der Euro mit leichten Gewinnen in die Woche

Der Euro ist am Montag mit leichten Kursgewinnen in die Woche gestartet. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 0,9745 US-Dollar und damit etwas mehr als vor dem Wochenende.

Bildquellen: Tom Wang / Shutterstock.com