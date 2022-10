DAX vorbörslich stabil -- Asiens Börsen uneins -- Pilotenstreik bei Eurowings -- Uniper: Rückgang bei Gasfüllstand war Meldefehler -- Credit Suisse, Drägerwerk, Siemens, Fielmann im Fokus

Nach einer turbulenten Vorwoche wird sich zeigen, ob der DAX seinen Stabilisierungskurs in der neuen Handelswoche fortsetzen kann. Weiter treiben Inflations- und Zinssorgen die Anleger um. Zu den zu erwartenden Leitzinserhöhungen der US-Notenbank kommen auch negative Vorgaben aus Asien.

Am Montag kann der deutsche Aktienmarkt seinen Stabilisierungsversuch voraussichtlich nicht fortführen.

"Die Deutung der US-Inflationsdaten hat sich am Verlauf des Handels deutlich verändert", erklärte Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners, gegenüber dpa-AFX die Reaktion des US-Markts am Donnerstag. "Aus dem anfänglichen Schock über das Verfehlen der Konsensschätzung wurde schließlich doch Freude über die rückläufige Inflationsrate."

Der EURO STOXX 50 wird in den neuen Handelswoche stabil erwartet.

Die europäischen Märkte zeigen sich am Montag vorbörslich in Grün.

In den USA setzte sich die Erholungsrally vom Vortag zunächst fort, nahm dann jedoch ein jähes Ende und ging in Rot ins Wochenende.

Der Dow Jones startete fester in den Handel und kletterte dann weiter in die Gewinnzone. Im weiteren Verlauf fiel er jedoch in die Verlustzone. Er ging 1,31 Prozent tiefer bei 29.646,37 Punkten ins Wochenende. Der NASDAQ Composite legte zum Start zu. Anschließend behielt er sein grünes Vorzeichen zunächst, gab seine Gewinne dann jedoch ebenfalls ab. Er verlor zu Handelsschluss 3,08 Prozent auf 10.321,39 Einheiten.

Der Handelstag standt ganz im Zeichen der beginnenden Berichtsaison: So läutetenn die US-Banken JPMorgan, Morgan Stanley und Citigroup bereits vorbörslich die Bilanzperiode ein, die in der kommenden Woche an Fahrt gewinnen wird. Die überwiegend positiven Quartalsergebnisse konnten die US-Börsen jedoch nur anfänglich stützen.

