iPadOS 16 ab Oktober erhältlich - Apple-Experte Mark Gurman hält auch Vorstellung von neuen iPads für möglich

• iPadOS 16 wird wegen Stage-Manager-Problemen erst einen Monat nach iOS 16 veröffentlicht• Gurman: iPadOS 16 könnte zwischen dem 24. und 28. Oktober auf den Markt gebracht werden• Im Oktober könnten auch neue iPad-Modelle vorgestellt werden

Stage-Manager-Probleme: iOS16 und iPadOS 16 getrennt veröffentlicht

Der Techkonzern Apple hat seine neuen Betriebssysteme iPadOS 16, macOS Ventura und iOS 16 im Sommer auf der Worldwide Developers Conference der Öffentlichkeit vorgestellt. In den vergangenen Jahren war es üblich, dass die neue Generation von iOS und iPadOS gemeinsam veröffentlicht wurden, in diesem Jahr war dies aber nicht der Fall. Aufgrund von Problemen mit dem Stage Manager musste das Unternehmen umdenken und kündigte im August an, dass das neue iPad-Betriebssystem, iPadOS 16, nicht im September gemeinsam mit iOS 16 auf den Markt kommen soll, sondern erst rund einen Monat später, im Oktober.

iOS-Entwickler Steve Troughton-Smith erklärte auf Twitter die Hintergründe der Entscheidung: "Kein Witz, wenn Stage Manager so ausgeliefert wird, wie es in diesem Build ist, wird es iPadOS zerstören. Ich stelle nur einen Bruchteil der Dinge, auf die ich stoße, auf Twitter, aber es gibt so viele kleine Dinge im Betriebssystem und in den System-Apps, die auf seltsame Weise kaputt gehen."

No joke, if Stage Manager ships the way it is in this build, it will break iPadOS. I only put a fraction of the stuff I come across on Twitter, but so many little things across the OS and system apps break in weird ways. There are a bunch of ways it can break Messages, now - Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) October 4, 2022

iPadOS 16 im Oktober

Offensichtlich hat der Techkonzern die Probleme mit dem Stage Manager in den Griff bekommen, denn laut dem Apple-Experten Mark Gurman soll das iPadOS16 nun zwischen dem 24. und 28. Oktober veröffentlicht werden. "iPadOS 16.1 wird voraussichtlich in der Woche des 24. Oktobers veröffentlicht - sofern es keine neuen Fehler oder Probleme gibt. Apple hat in der Vergangenheit immer in der Woche seiner Gewinnmitteilungen im Oktober neue Produkte vorgestellt", erklärt er in einem Tweet.

iPadOS 16.1 is on track to be released the week of Oct. 24th - barring any new bugs or issues. Apple has historically held launches the week of its earnings calls in October. - Mark Gurman (@markgurman) October 10, 2022

Auf die neue macOS-Generation, macOS Ventura, geht Gurman in seinem Tweet nicht ein. Allerdings soll diese laut Apples Vorschauseite ebenfalls im Oktober erscheinen. MacTechNews zufolge sei es also denkbar, dass das US-amerikanische Tech-Unternehmen macOS Ventura zusammen mit iPadOS 16.1 in der finalen Version auf den Markt bringen wird. Sollte jedoch noch Zeit benötigt werden, um mögliche Fehler zu bereinigen, sei es auch denkbar, dass die Veröffentlichung auf den November verschoben wird.

Neue iPads im Oktober?

Wie MacTechNews in Berufung auf Gurman weiter berichtet, sei es durchaus möglich, dass Apple zusammen mit iPadOS 16 auch neue iPad-Modelle ankündigen wird. Dabei soll es sich womöglich um eine neue Generation der iPads handeln, die keinen Namenszusatz besitzt und eine Aufwertung der Pro-Modellreihe darstellen soll. Demnach soll zum Beispiel statt auf den M1- auf den M2-Prozessor gesetzt werden. Weitere Neuerungen sind den Gerüchten zufolge jedoch nicht bekannt.

E. Schmal/Redaktion finanzen.net

