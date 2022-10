Freitag an der Börse: 10 wichtige Fakten - DAX-Erholungsrally erwartet

Der DAX wird nach der ausgeprägten Erholungsrally an den US-Börsen am letzten Handelstag der Woche in der Gewinnzone erwartet.

2. Börsen in Fernost mit deutlichen Gewinnen

An den wichtigsten asiatischen Börsen geht es am Freitag nach oben.

In Tokio gewinnt der japanische Leitindex Nikkei zeitweise 3,48 Prozent auf 27.150,67 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite derweil um 2,00 Prozent auf 3.076.68 Zähler. In Hongkong legt der Hang Seng zwischenzeitlich um 3,33 Prozent auf 16.934,62 Zähler zu (8.00 Uhr MEZ).

3. Rosneft verklagt Bund wegen Zwangsverwaltung von Deutschlandtöchtern

Im Streit über die Treuhandverwaltung der deutschen Rosneft-Töchter verklagt der russische Ölkonzern den Bund. Rosneft habe am Donnerstag Klage beim Bundesverwaltungsgericht gegen das Wirtschaftsministerium eingereicht, teilte die Berliner Kanzlei Malmendier auf dem Karrierenetz Linkedin mit. Zur Nachricht

4. Deutscher Gasspeicher-Füllstand erreicht 95 Prozent

Deutschlands Gasspeicher sind zu mehr als 95 Prozent gefüllt. Binnen 24 Stunden stieg der Füllstand um 0,17 Punkte auf 95,14 Prozent, wie am späten Donnerstagabend aus Angaben von Europas Gasinfrastruktur-Betreibern hervorging. Zur Nachricht

5. Goldman Sachs senkt Kursziel für Holcim

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Holcim von "Buy" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 58 auf 38 Franken gesenkt. Zur Nachricht

6. Goldman Sachs senkt Ziel für Heidelberg Materials

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 51 auf 36 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Nachricht

7. Nicht nur GameStop: Diese Short Squeezes brachten Hedgefonds Milliardenverluste ein

Mit dem Hype um GameStop und AMC im vergangenen Jahr stand das Thema Short Squeezes bei Anlegern hoch im Kurs. Dabei gab es bereits zuvor ähnliche Ereignisse, die den Leerverkäufern zum Teil hohe Verluste bescherten. Zur Nachricht

8. Goldpreis: Markanter Wochenverlust droht

Wachsende Zinssorgen sind für den drohenden Wochenverlust verantwortlich. Aktuell beläuft sich ein Minus von 2,0 Prozent. Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 1,00 auf 1.676,00 Dollar pro Feinunze. Zur Nachricht

9. Ölpreise: Bislang ruhiger Wochenausklang

Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,36 auf 89,47 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,32 auf 94,89 Dollar anzog.

10. Darum legt der Euro legt etwas zu - Pfund kann jüngste Kursgewinne halten

Am Morgen wurde die Euro bei 0,9783 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend.

