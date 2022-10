Nach US-Inflationsdaten: DAX höher -- Porsche holt schwaches Halbjahr auf -- Steigerung der Verkaufspreise bei Nordex -- Rosneft, HeidelbergCement im Fokus

Werbung

Die Erholungsrally an den US-Börsen beflügelt auch den DAX am Freitag. Der DAX startete mit einem Plus von 1,57 Prozent bei 12.549,02 Punkten und verbleibt auch anschließend in Grün. Der TecDAX eröffnete ebenfalls freundlich, er gewann 0,91 Prozent auf 2.718,94 Punkte hinzu. Im weiteren Verlauf bewegt er sich in der Gewinnzone. Mit den guten Vorgaben aus den USA könnte der DAX am Freitag sein bisheriges Wochenminus noch in eine positive Wochenbilanz verwandeln. Allerdings finden auch Experten keine eindeutige Erklärung für die Rally in den USA am Vortag. "Angesichts der höher als erwarteten Verbraucherpreise für September gibt es keine überzeugenden Möglichkeiten, die Aktienbewegungen in den USA über Nacht zu erklären", schreiben laut Dow Jones die Analysten der ING-Bank. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Märkte zeigen sich am Freitag in Grün. Der EURO STOXX 50 ging 0,28 Prozent höher bei 3.371,71 Einheiten in den letzten Handelstag der Woche und zeigt sich auch anschließend freundlich. Die europäischen Anleger bleiben weiterhin durch Inflation- undZinssorgen verunsichert, allerdings beflügelt die gestrige US-Erholungsrally die europäischen Märkte. "Die Deutung der US-Inflationsdaten hat sich am Verlauf des Handels deutlich verändert", erklärte Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners, gegenüber dpa-AFX die Reaktion des US-Markts am Donnerstag. "Aus dem anfänglichen Schock über das Verfehlen der Konsensschätzung wurde schließlich doch Freude über die rückläufige Inflationsrate. Diese späte Freude über die Inflationsdaten kommt heute auch in Europa an." Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Inflationsdaten sorgten an den US-Börsen am Donnerstag für Bewegung. Der Dow Jones kämpfte sich aus der Verlustzone nach vorn und schloss mit einem kräftigen Plus von 2,83 Prozent bei 30.038,06 Punkten. Beim technologielastigen NASDAQ Composite besserte sich die Stimmung im Handelsverlauf ebenfalls deutlich, am Ende stand ein Plus von 2,23 Prozent auf 10.649,15 Indexpunkte. Vor Handelsbeginn wurden bereits Inflationsdaten für September veröffentlicht. Die US-Verbraucherpreise steigen im September im Vergleich zum Vorjahr um 8,2 Prozent. Experten waren im Vorfeld von einem Anstieg von 8,1 Prozent ausgegangen. Noch im August lag der Wert bei 8,3 Prozent. Die Lage auf dem US-Arbeitsmarkt trübte sich in der vergangenen Woche darüber hinaus erneut leicht ein. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe legte um 9.000 auf 228.000 zu - der zweite Anstieg in Folge. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken