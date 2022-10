Fielmann-Aktie legt nachbörslich dennoch zu: Baader Bank stuft Fielmann ab

Der derzeitige Rückgang der Verbraucherstimmungsindikatoren, ausgelöst durch den Krieg in der Ukraine und höhere Inflationsraten, veranlasse ihn zu einer vorsichtigeren Einschätzung der Geschäftsentwicklung für den Rest des Jahres, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es gebe allerdings weiterhin Gründe, den Aktien der Optikerkette Fielmann grundsätzlich positiv gegenüberzustehen. So seien die strukturellen Wachstumstreiber des Konzerns wie die demografische Entwicklung und der nachhaltige Markttrend hin zu Mehrstärken- und Kontaktlinsen weiterhin voll intakt./la/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2022 / 12:33 / CEST

Im nachbörslichen Tradegate-Handel gewinnen die Fielmann-Aktien zeitweise 2,54 Prozent auf 29,90 Euro.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com