VW-Aktie fester: Volkswagen mit weiterer Stabilisierung der Verkäufe im September - Sonderdividende aus Porsche-Börsengang

Im bisherigen Jahresverlauf bleiben die Auslieferungszahlen von Volkswagen aber weiterhin schwach. Im abgelaufenen Monat fanden 755.800 Fahrzeuge den Weg zu den Kunden und damit 20,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie der Dax-Konzern am Freitag in Wolfsburg mitteilte. Im gesamten Zeitraum Januar bis September kam VW damit auf gut 6 Millionen Fahrzeuge, 12,9 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

Bereits im Juli hatte sich abgezeichnet, dass die nach Toyota zweitgrößte Autogruppe nach einem schwierigen ersten Halbjahr allmählich wieder aufholen kann. Vor allem das wichtige China-Geschäft stabilisierte sich zusehends, nachdem dort im Frühling noch neue Corona-Lockdowns und das Logistik-Chaos in den Überseehäfen erhebliche Belastungen des Konsums und der Lieferketten verursacht hatten. Für September stand in der Volksrepublik einschließlich Hongkong wieder ein Plus von fast 34 Prozent in der Absatzstatistik.

In Westeuropa legten die Absatzzahlen um 20 Prozent zu. In Zentral- und Osteuropa mit direkten Anrainern der Ukraine ging die Zahl hingegen um gut 18 Prozent zurück. Seit Jahresbeginn liegt das Minus dort bei 38 Prozent.

Berenberg senkt Ziel für Volkswagen auf 160 Euro

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für die Volkswagen-Vorzugsaktien von 175 auf 160 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Aufgrund früher Anzeichen einer sich verlangsamenden Nachfrage habe er seine 2023er Prognosen für die Automobilhersteller reduziert, schrieb Analyst Adrian Yanoshik in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Seine bevorzugten Sektorwerte sind BMW Renault und Stellantis

Volkswagen zahlt 19,06 Euro Sonderdividende aus Porsche-Börsengang

Die Volkswagen AG wird aus dem Börsengang der Sportwagentochter Porsche eine Sonderdividende von 19,06 Euro je Aktie an die eigenen Aktionäre ausschütten. Das geht aus der Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung hervor, die am 16. Dezember 2022 in Berlin stattfinden soll. Sofern die Anteilseigner zustimmen, soll die Dividende am 9. Januar 2023 ausgeschüttet werden.

Der Wolfsburger DAX-Konzern hatte angekündigt, 49 Prozent der Erlöse aus dem Börsengang an die Aktionäre auszuzahlen. Zudem wird der Erlös aus dem Verkauf von einem Viertel der Porsche-Stammaktien ausgeschüttet.

Via XETRA gewinnen die VW-Aktien zeitweise 1,55 Prozent auf 126,08 Euro.

WOLFSBURG / HAMBURG / FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: hans engbers / Shutterstock.com