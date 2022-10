Credit Suisse-Aktie legt zu: CS will offenbar Teile des Schweizer Geschäfts verkaufen - Investmentbank-Chef wird Credit Suisse wohl verlassen

Wie es in einem Artikel der "Financial Times" vom Samstag hieß, könnte die Bank etwa die Bank-now abstoßen oder Beteiligungen wie an der SIX Group, an Swisscard oder an der Fondsgesellschaft Allfunds.

Bislang hieß es seitens der Bank jeweils, dass das Schweizer Geschäft nicht von möglichen Verkäufen betroffen sei. Die Credit Suisse kommentierte den Artikel gegenüber der Schweizer Nachrichtenagentur AWP folgendermaßen: "Wir haben bereits gesagt, dass wir über den Fortschritt unserer umfassenden Strategieüberprüfung zusammen mit den Drittquartalszahlen kommunizieren werden. Es wäre verfrüht, sich vor diesem Zeitpunkt zu möglichen Ergebnissen zu äußern."

Die "FT" spekuliert in dem Artikel weiter, dass das von der Bank zum Verkauf gestellte Hotel Savoy am Paradeplatz einen Wert von 500 Millionen Franken haben könnte. Die Zeitung bezieht sich dabei auf Aussagen von Bank-Insidern.

Credit Suisse zahlt in US-Vergleich eine halbe Milliarde Dollar

Die krisengeplagte Credit Suisse kann einen weiteren Rechtsfall abhaken.

Die Schweizer Großbank einigte sich mit der Generalstaatsanwaltschaft von New Jersey auf einen abschließenden Vergleich im Zusammenhang mit dem Wohnbauhypotheken-Geschäft, wie das Institut am Montag mitteilte. Im Rahmen des Vergleichs zahle Credit Suisse einmalige 495 Millionen Dollar. Damit begleiche die Bank Ansprüche im Wert von mehr als zehn Milliarden Dollar, für die die Staatsanwaltschaft in einem 2013 eingereichten Verfahren Schadenersatz in Höhe von über drei Milliarden Dollar geltend gemacht hatte.

Es handle sich um den größten bisher noch offenen Fall in Zusammenhang mit Wohnbauhypotheken. "Die Einigung, für die die Credit Suisse in vollem Umfang Rückstellungen gebildet hat, ist ein weiterer wichtiger Schritt in den Bemühungen der Bank, Rechtsstreitigkeiten und Altlasten proaktiv zu lösen", hieß es in der Mitteilung.

Investmentbank-Chef wird Credit Suisse wohl verlassen

Der Chef der Credit-Suisse-Investmentbank, Christian Meissner, wird das Geldhaus Insidern zufolge in den kommenden Wochen verlassen. Der Abgang erfolge im Zuge eines umfassenden Umbaus der möglicherweise zum Verkauf stehenden Einheit, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Sein Abgang solle im Zuge des für 27. Oktober angekündigten Strategie-Updates der angeschlagenen Großbank bekannt gegeben werden. Ende Juli hatte es seitens der Credit Suisse (Credit Suisse (CS)) noch geheißen, dass Meissner die Transformation der Sparte mitgestalten wolle. Nun prüft er Bloomberg zufolge andere Möglichkeiten wie die Gründung einer eigenen Beratungsfirma oder den Wechsel zur Konkurrenz./stw/mis

Im Zürcher Handel gewinnen die Papiere der Credit Suisse zeitweise 1,4 Prozent auf 4,48 Schweizer Franken.

ZÜRICH (dpa-AFX/Reuters)

Bildquellen: Pincasso / Shutterstock.com