BASF-Aktie legt zu: DZ Bank belässt Einstufung von BASF auf 'Kaufen'

Die Kennziffern hätten trotz des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds über den Konsensschätzungen gelegen, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie. Dabei habe die teilweise Abschreibung der Beteiligung an der Pipeline Nord Stream 1 sich negativ auf den Buchwert der Tochter Wintershall DEA ausgewirkt. Aufgrund der sich abzeichnenden Rezession in Europa senkte er seine Gewinnschätzungen.

Die BASF-Aktie zeigt sich via XETRA zeitweise 0,60 Prozent höher bei 43,58.

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2022 / 12:39 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2022 / 13:02 / MESZ

FRANKFURT (dpa-AFX)

