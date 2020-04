10 wichtige Fakten zum Wochenausklang an der Börse

Der heimische Aktienmarkt dürfte am Freitag mit kräftigen Aufschlägen eröffnen.

Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der DAX 3,2 Prozent höher bei 10.631 Punkten.

2. Asiens Börsen in Grün

In Asien können die wichtigsten Indizes am Freitag zulegen.

In Tokio klettert der Nikkei aktuell (07:46 Uhr) um 3,05 Prozent auf 19.878,68 Punkte.

Auch in China dominieren die Bullen. Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite um 1,17 Prozent auf 2.853,07 Zähler. In Hongkong legt der Hang Seng um 2,54 Prozent zu auf 24.616,94 Stellen.

3. Trump will USA in drei Phasen wieder öffnen

US-Präsident Donald Trump will die USA mit neuen Richtlinien in der Corona-Krise in drei Phasen auf den Weg zur Normalität zurückführen und die Wirtschaft graduell wieder öffnen. Zur Nachricht

4. Chinas Wirtschaftsleistung bricht ein - Hoffnungsschimmer Produktion

In Folge der Coronavirus-Pandemie ist Chinas Wirtschaft erstmals seit Jahrzehnten geschrumpft. Zur Nachricht

5. Boeing-Aktie steigt nachbörslich: Produktion soll kommende Woche wieder anlaufen

Der angeschlagene US-Luftfahrtriese Boeing will die aufgrund der Corona-Krise gestoppte Flugzeugproduktion schon in der kommenden Woche wieder anlaufen lassen. Zur Nachricht

6. Facebook-Digitalwährung Libra mit geändertem Konzept

Bei der von Facebook entworfenen Digitalwährung Libra gibt es einschneidende Änderungen nach dem starken Gegenwind von Politik und Zentralbanken. Zur Nachricht

7. Uber schreibt wegen Corona-Krise bis zu 2,2 Milliarden Dollar ab

Der Fahrdienstvermittler Uber kündigt wegen der Corona-Krise milliardenschwere Abschreibungen an und zieht seine Jahresprognose zurück. Zur Nachricht

8. ifo-Chef Fuest gegen breite Konjunkturprogramme

ifo-Präsident Clemens Fuest hat für gezielte Hilfen für Firmen in Not plädiert. Zur Nachricht

9. Ölpreise unentschlossen

Die Ölpreise haben sich am Freitag uneinheitlich gezeigt.

10. Euro legt zu

Der Euro ist am Freitag gestiegen und hat sich damit ein Stück weit von den Kursverlusten der beiden Vortage erholt.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images