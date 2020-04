US-Präsident Trump plant derweil bereits, sein Land mit neuen Richtlinien in drei Phasen zur Normalität zurückzuführen und die Wirtschaft graduell wieder zu öffnen. "Wir müssen eine funktionierende Wirtschaft haben. Und wir wollen sie sehr, sehr schnell zurückhaben", so Donald Trump .

Der DAX eröffnete 2,97 Prozent höher bei 10.607,35 Punkten und legte auch im weiteren Handelsverlauf zu. Letztlich verabschiedete er sich mit einem Plus von 3,15 Prozent bei 10.625,78 Einheiten. Auch der TecDAX präsentierte sich im Verlauf sehr freundlich, nachdem er zum Start schon kräftig gestiegen war. Er ging 1,93 Prozent höher bei 2.871,08 Einheiten in den Feierabend.

Die europäischen Börsen zogen am Freitag deutlich an.

Vor dem Wochenende greifen Anleger in den USA nochmal zu.

Der US-Leitindex Dow Jones 30 Industrial startete mit einem Plus von 1,19 Prozent auf 23.817,15 Zähler und zeigt sich auch anschließend überaus freundlich. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ Composite eröffnete daneben 1,58 Prozent stärker bei 8.667,48 Einheiten und baut seine Gewinne auch weiterhin aus.

Marktteilnehmer konzentrieren sich am Freitag auf positive Nachrichten in der Corona-Krise. So hatte das Unternehmen Gilead Sciences verlautet, das Medikament Remdesivir würde vielversprechende Erfolge im Kampf gegen die Lungenkrankheit zeigen. Daneben stellt Präsident Trump seinen Plan vor, wie er die USA schrittweise zurück in die Normalität führen will.

Unternehmensseitig wartete Uber mit Zahlen auf.

