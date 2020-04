1,6 Milliarden Dollar Verkaufsspreis: Chevron verkauft Assets in Aserbaidschan

Der ausgehandelte Verkaufspreis für die Transaktion, die am 16. April abgeschlossen wurde, belaufe sich auf 1,57 Milliarden U-Dollar, teilte Chevron mit. An MOL sei Chevrons Anteil von 9,57 Prozent an den Tiefseeölfeldern Azeri-Chirag-Guneshli und der Anteil von 8,9 Prozent an der Ölpipeline Baku-Tbilisi-Ceyhan verkauft worden.

Chevron trennt sich von den Beteiligungen im Zuge seines Ziels, zwischen 2018 und Ende dieses Jahres aus dem Verkauf von Vermögenswerten 5 bis 10 Milliarden Dollar vor Steuern zu erzielen.

NEW YORK (Dow Jones)

Bildquellen: LesPalenik / Shutterstock.com, Lowe Llaguno / Shutterstock.com