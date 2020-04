K+S-Aktie legt zu: Virtuelle Hauptversammlung am 10. Juni geplant - Dividende bleibt

Als Datum für die Online-Aktionärsversammlung nannte das Management den 10. Juni. Am Dividendenvorschlag in Höhe von 0,15 Euro je Anteilsschein hält der MDax-Konzern fest, wie das Unternehmen am Donnerstag in Kassel mitteilte.

Nach fristgerechter Anmeldung können Aktionäre ihr Stimmrecht per Briefwahl oder per Vollmacht ausüben. Fragen zur Tagesordnung sollen die angemeldeten Anteilseigner demnach im K+S-Aktionärsportal bis spätestens zwei Tage vor der Hauptversammlung einreichen können, hieß es weiter.

Im XETRA-Handel klettert die K+S-Aktie um 3,62 Prozent auf 5,55 Euro.

