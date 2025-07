K+S Aktie News: K+S am Mittag mit angezogener Handbremse

Blick auf K+S-Kurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 15,91 EUR.

Die K+S-Aktie wies um 11:44 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 15,91 EUR. Bei 15,97 EUR erreichte die K+S-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze fiel die K+S-Aktie bis auf 15,84 EUR. Bei 15,91 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 81.383 K+S-Aktien umgesetzt.

Am 20.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 17,07 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die K+S-Aktie mit einem Kursplus von 7,29 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 11.09.2024 Kursverluste bis auf 9,97 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die K+S-Aktie mit einem Verlust von 37,32 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,139 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,89 EUR für die K+S-Aktie aus.

K+S ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,48 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte K+S 0,10 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 964,70 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem K+S 988,00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 12.08.2025 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 13.08.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass K+S im Jahr 2025 0,443 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

