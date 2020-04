DAX beendet Tag fester

Zur Eröffnung des Handels am Donnerstag stieg der DAX um 1,4 Prozent auf 10.420,26 Punkte, danach verringerte sich der Gewinn stetig. Zwischenzeitlich rutschte das Börsenbarometer ins Minus. Letztendlich stand jedoch ein Plus von 0,21 Prozent bei 10.301,54 Punkten an der Tafel.

Trotz Rückgang weiter hohe Zahl an US-Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung ist in der Woche zum 11. April mit über 5 Millionen auf einem sehr hohen Niveau geblieben, hat aber gegenüber der Vorwoche etwas abgenommen. Die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis fiel um 1.370.000 auf 5.245.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf 5.000.000 vorhergesagt.

Damit haben bislang insgesamt 22 Millionen Beschäftigte in dem Monat seit Verhängung der Corona-bedingten Beschränkungen einen Antrag auf Unterstützung eingereicht, was die großen Probleme auf dem US-Arbeitsmarkt verdeutlicht.

Für die Vorwoche wurde der bereits sehr hohe Wert leicht nach oben revidiert, auf 6.615.000 von ursprünglich 6.606.000. Der gleitende Vierwochendurchschnitt erhöhte sich gegenüber der Vorwoche um 1.240.750 auf 5.508.500.

In der Woche zum 4. April erhielten 11,976 Millionen Personen Arbeitslosenunterstützung, ein neuer Rekordwert. Dies war eine Zunahme gegenüber der Vorwoche um 4,53 Millionen.

Redaktion finanzen.net / Dow Jones Newswires

