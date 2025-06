WDH: Facebook-Konzern Meta mit Atomstrom-Deal für 20 Jahre

03.06.25 19:49 Uhr

(Wiederholung. Im dritten Absatz, zweiter Satz wurde ein Wort korrigiert: wieder rpt wieder (statt: weiter).) Wer­bung Wer­bung MENLO PARK/CLINTON (dpa-AFX) - Der Facebook-Konzern Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) hat sich als nächster Tech-Riese Atomstrom für seine Rechenzentren gesichert. Meta werde 20 Jahre lang die gesamte Energieproduktion eines Kernkraftwerks im US-Bundesstaats Illinois beziehen, teilte der Betreiber Constellation Energy mit. Durch die Zusage des Konzerns werde der Betrieb des 1.121-Megawatt-Kraftwerks auch nach dem Auslaufen von Subventionen sichergestellt, mit denen die für 2017 geplante Schließung abgewendet wurde. Meta setzt in großem Stil auf Künstliche Intelligenz. Training und Betrieb von KI-Software benötigen viel Aktivität in Rechenzentren - und das bringt auch einen hohen Stromverbrauch mit sich. Mehrere andere Tech-Konzerne setzen dafür auch auf Atomstrom. So fährt Constellation Energy für Microsoft in den kommenden Jahren einen Reaktor im stillgelegten US-Atomkraftwerk Three Mile Island wieder hoch. Der Software-Riese sagte zu, die dort produzierte Energie 20 Jahre lang abzunehmen. Google (Alphabet C (ex Google)) will ab 2030 Energie aus neuartigen kleinen Reaktoren des Entwicklers Kairos Power einkaufen. Auch Amazon setzt auf solche Technologien./so/DP/men

