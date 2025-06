DAX aktuell

Nachdem gestrigen Allzeithoch steigt der DAX und kann mit den Aufschlägen neue Bestmarken verbuchen. Dann geht es nach unten.

Der DAX eröffnet moderate 0,02 Prozent fester bei 24.281,21 Punkten. Im weiteren Verlauf baute er die Gewinne aus und erreichte nach dem Leitzinsentscheid der Europäischen Zentralbank bei 24.479,42 Zählern ein neues Allzeithoch. Dann sinkt das Börsenbarometer an die Nulllinie.Am Vortag hatte der deutsche Leitindex auf einem Rekord-Schlussstand geschlossen (24.276,48 Punkte).

EZB senkt Leitzins im Rahmen der Erwartungen

Am Donnerstag warteten die Anleger nun erst einmal darauf, was die Europäische Zentralbank (EZB) mit dem Leitzins macht. Eine zurückgehende Inflation und immer neue US-Zolldrohungen als Ballast für die Konjunktur sprachen schon im Vorfeld dafür, dass die Euro-Währungshüter heute zum achten Mal seit Sommer 2024 die Leitzinsen im Euroraum herabsetzen werden. So kam es dann auch und der vielbeachtete Einlagenzinssatz beläuft sich nun auf 2,0 Prozent.

Trump überrascht mit Einreisesperren - Merz zu Besuch in Washington

In der Nacht hat US-Präsident Donald Trump eine Einreisesperre für Staatsangehörigen aus zwölf Ländern ab Montag angekündigt. Diese betreffe die Länder Afghanistan, Myanmar, Tschad, Kongo, Äquatorialguinea, Eritrea, Haiti, Iran, Libyen, Somalia, Sudan und Jemen, teilte Trump mit. Er habe zudem beschlossen, die Einreise von Staatsangehörigen aus sieben weiteren Ländern teilweise zu beschränken. Davon betroffen seien Burundi, Kuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan und Venezuela. An der Börse dürfte dies jedoch kaum für Impulse sorgen.

Daneben steht am frühen Abend mitteleuropäischer Zeit ein Treffen des neuen Bundeskanzlers Friedrich Merz (CDU) mit Trump im Weißen Haus an. Gesprächsthemen sollen insbesondere der Ukraine-Krieg, NATO-Fragen und der Zollstreit sein.

Indexänderungen in der zweiten Reihe

Am Mittwochabend wurden zudem Indexanpassungen in MDAX und SDAX verkündet, die zum 23. Juni wirksam werden. So steigt der Internetdienstleister IONOS in den Börsenindex der mittelgroßen Werte auf. Dort ersetzt das Unternehmen den Technologiekonzern JENOPTIK, der im Gegenzug den Abstieg in den Kleinwerteindex antreten muss. Im SDAX ersetzen zudem als Neulinge die Beteiligungsgesellschaft Mutares und der IT-Dienstleister Nagarro den Biokraftstoffhersteller VERBIO und das Spezialpharmaunternehmen Medios, die aus dem Index herausfallen. Änderungen im deutschen Leitindex DAX gibt es nicht.

