Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon reagiert am Mittwochnachmittag positiv

04.06.25 16:09 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Amazon. Die Amazon-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 206,37 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für das Amazon-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 206,37 USD. In der Spitze gewann die Amazon-Aktie bis auf 207,24 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 206,59 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Amazon-Aktien beläuft sich auf 1.007.530 Stück. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.02.2025 bei 242,51 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 151,61 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Amazon-Aktie 36,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Für Amazon-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 236,29 USD. Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Amazon am 01.05.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,62 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Amazon ein EPS von 1,00 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,62 Prozent auf 155,67 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 143,31 Mrd. USD in den Büchern gestanden. Am 31.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Amazon veröffentlicht werden. Experten taxieren den Amazon-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,19 USD je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie Meta-Aktie leichter: Atomstrom-Deal für 20 Jahre KI-Revolution an der Börse: Warum KI nicht nur bei NVIDIA eine Rolle spielt Dow Jones 30 Industrial-Titel Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor 5 Jahren eingefahren

