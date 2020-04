Orange kürzt Dividende und behält eine halbe Milliarde Euro im Haus - Aktie steigt

Statt 70 Cent je Aktie soll es nun nur noch 50 Cent geben, wie das Unternehmen am Freitag in Paris mitteilte. Mit diesem Schritt behält der Konzern nach Angaben des Finanzchefs Ramon Fernandez 530 Millionen Euro in der Kasse. Die Hauptversammlung soll am 19. Mai stattfinden.

Orange hatte den Aktionären eigentlich bis ins Jahr 2023 hinein jedes Jahr eine Dividende von 70 Cent in Aussicht gestellt. Dieses Ziel werde nun zu einem späteren Zeitpunkt und mit Blick auf die dann entstandene Situation überprüft, hieß es. Den Aktionären wurden für das vergangene Geschäftsjahr bereits 30 Cent je Aktie ausgezahlt. Die restlichen 20 Cent sollen nun am 4. Juni folgen.

In Paris steigt die Orange-Aktie derzeit um 2,50 Prozent auf 11,44 Euro.

PARIS (dpa-AFX)

