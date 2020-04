Eurokurs nach Berg- und Talfahrt etwas fester

Werbung Jetzt Devisen mit bis zu Hebel 30 handeln Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Am Nachmittag kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,0879 US-Dollar. Am Mittag hatte sie noch zeitweise bei 1,0812 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0860 (Donnerstag: 1,0888) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9208 (0,9184) Euro

Von den Verlusten der vergangen Tage hat sich der Euro aber kaum erholt. Die Euphorie halte sich vor diesem Hintergrund in Grenzen, erklärte Devisenexpertin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank: "Vor allem dominieren derzeit die Sorgen, dass die bisherigen Hilfspakete der Regierungen und Notenbanken nicht ausreichen, um die Folgen des Virus-Lockdowns vollkommen abzufedern."

Der chinesische Yuan ist zum Dollar etwas gestiegen. In Folge der Corona-Pandemie war Chinas Wirtschaft zwar im ersten Quartal erstmals seit Jahrzehnten geschrumpft. Der Rückgang fiel zudem etwas stärker aus als von Experten erwartet - positiv überrascht haben dagegen Daten von der Industrie. Hier sank die Produktion im März nicht so stark wie befürchtet.

Für Beruhigung sorgte die Entspannung an den Anleihemärkten in Italien und Spanien. Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron hatte sich erneut für mehr Solidarität mit den besonders von Corona-Krise betroffenen Ländern ausgesprochen. Die reicheren Länder hätten eine besondere Verantwortung. "Wir brauchen Finanztransfers und Solidarität, und sei es nur, damit Europa durchhält."

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86978 (0,87163) britische Pfund, 116,86 (117,12) japanische Yen und 1,0515 (1,0516) Schweizer Franken fest.Die Feinunze Gold (31,1 Gramm) wurde am Nachmittag in London mit 1687 Dollar gehandelt. Das waren etwa 31 Dollar weniger als am Vortag.

