So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Vormittag

09.11.25 09:48 Uhr
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Vormittag | finanzen.net

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Sonntagvormittag um die Kurse der Digitalwährungen

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
81.806,9113 CHF -592,7177 CHF -0,72%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
87.796,4148 EUR -636,1136 EUR -0,72%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
77.190,9123 GBP -559,2733 GBP -0,72%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
15.596.413,8841 JPY -113.001,1028 JPY -0,72%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
101.575,5435 USD -735,9479 USD -0,72%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2.731,4401 CHF -8,5165 CHF -0,31%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2.931,4228 EUR -9,1401 EUR -0,31%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2.577,3171 GBP -8,0360 GBP -0,31%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
520.746,5894 JPY -1.623,6722 JPY -0,31%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
3.391,4923 USD -10,5746 USD -0,31%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,8211 CHF -0,0194 CHF -1,06%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,9545 EUR -0,0209 EUR -1,06%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,7184 GBP -0,0183 GBP -1,06%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
347,1949 JPY -3,7064 JPY -1,06%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
2,2612 USD -0,0241 USD -1,06%
Charts|News
LTC/CHF (Litecoin-Schweizer Franken)
80,2448 CHF -4,5477 CHF -5,36%
Charts|News
LTC/EUR (Litecoin-Euro)
86,1199 EUR -4,8807 EUR -5,36%
Charts|News
LTC/GBP (Litecoin-Britische Pfund)
75,7170 GBP -4,2911 GBP -5,36%
Charts|News
LTC/JPY (Litecoin-Yen)
15.298,6011 JPY -867,0136 JPY -5,36%
Charts|News
LTC/USD (Litecoin-US-Dollar)
99,6360 USD -5,6466 USD -5,36%
Charts|News
ADA/CHF (Cardano-Schweizer Franken)
0,4445 CHF -0,0135 CHF -2,95%
Charts|News
ADA/EUR (Cardano-Euro)
0,4770 EUR -0,0145 EUR -2,95%
Charts|News
ADA/GBP (Cardano-Britische Pfund)
0,4194 GBP -0,0127 GBP -2,95%
Charts|News
ADA/JPY (Cardano-Yen)
84,7423 JPY -2,5743 JPY -2,95%
Charts|News

Der Bitcoin-Kurs ist am Vormittag gefallen. Um 09:40 fiel der Bitcoin-Kurs um -0,41 Prozent auf 101.891,76 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 102.311,49 US-Dollar gehandelt worden war.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -1,1 Prozent. Bei einem Kurs von 13,82 EUR beträgt die Performance seit Auflage 49,9 Prozent.

Währenddessen verliert der Litecoin-Kurs um -4,26 Prozent auf 100,80 US-Dollar. Gestern war Litecoin noch 105,28 US-Dollar wert.

Daneben präsentiert sich Ethereum mit einem Aufschlag. Um 09:41 notiert der Ethereum-Kurs 0,36 Prozent stärker bei 3.414,48 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 3.402,07 US-Dollar.

Zudem gibt Bitcoin Cash am Sonntagvormittag nach. Um -0,97 Prozent auf 491,31 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Bitcoin Cash-Kurs bei 496,14 US-Dollar.

Zudem gibt Ripple nach. Um -0,15 Prozent reduziert sich der Ripple-Kurs um 09:40 auf 2,282 US-Dollar, nachdem Ripple am Vortag noch 2,285 US-Dollar wert war.

Zeitgleich verringert sich der Dash-Kurs um -4,70 Prozent auf 77,97 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 81,82 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Monero im Plus. Im Vergleich zum Vortag (366,70 US-Dollar) geht es um 12,09 Prozent auf 411,03 US-Dollar nach oben.

Inzwischen fällt der NEO-Kurs um -2,02 Prozent auf 5,354 US-Dollar. Am Tag zuvor war NEO 5,464 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei IOTA kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1421 US-Dollar lag, wird der IOTA-Kurs um 09:40 auf 0,1380 US-Dollar beziffert.

Daneben fällt Cardano um -1,56 Prozent auf 0,5598 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,5687 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,2775 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Sonntagvormittag lag der NEM-Kurs bei 0,0012 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0012 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,0074 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Redaktion finanzen.net

Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

