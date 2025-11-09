So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Vormittag

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Sonntagvormittag um die Kurse der Digitalwährungen

Der Bitcoin-Kurs ist am Vormittag gefallen. Um 09:40 fiel der Bitcoin-Kurs um -0,41 Prozent auf 101.891,76 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 102.311,49 US-Dollar gehandelt worden war.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -1,1 Prozent. Bei einem Kurs von 13,82 EUR beträgt die Performance seit Auflage 49,9 Prozent.

Währenddessen verliert der Litecoin-Kurs um -4,26 Prozent auf 100,80 US-Dollar. Gestern war Litecoin noch 105,28 US-Dollar wert.

Daneben präsentiert sich Ethereum mit einem Aufschlag. Um 09:41 notiert der Ethereum-Kurs 0,36 Prozent stärker bei 3.414,48 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 3.402,07 US-Dollar.

Zudem gibt Bitcoin Cash am Sonntagvormittag nach. Um -0,97 Prozent auf 491,31 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Bitcoin Cash-Kurs bei 496,14 US-Dollar.

Zudem gibt Ripple nach. Um -0,15 Prozent reduziert sich der Ripple-Kurs um 09:40 auf 2,282 US-Dollar, nachdem Ripple am Vortag noch 2,285 US-Dollar wert war.

Zeitgleich verringert sich der Dash-Kurs um -4,70 Prozent auf 77,97 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 81,82 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Monero im Plus. Im Vergleich zum Vortag (366,70 US-Dollar) geht es um 12,09 Prozent auf 411,03 US-Dollar nach oben.

Inzwischen fällt der NEO-Kurs um -2,02 Prozent auf 5,354 US-Dollar. Am Tag zuvor war NEO 5,464 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei IOTA kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1421 US-Dollar lag, wird der IOTA-Kurs um 09:40 auf 0,1380 US-Dollar beziffert.

Daneben fällt Cardano um -1,56 Prozent auf 0,5598 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,5687 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,2775 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Sonntagvormittag lag der NEM-Kurs bei 0,0012 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0012 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,0074 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.