XRP Prognose: Scharfe Kritik von Solana-Entwickler - „größter Scam des Jahrzehnts“

Der Kryptomarkt zeigt sich seit Tagen angeschlagen, auch XRP bleibt von der Schwäche nicht verschont. Mit aktuell rund 2,25 US-Dollar liegt der Kurs auf Wochensicht etwa zehn Prozent im Minus und hat im Monatsverlauf rund 20 Prozent verloren, trotz einer beeindruckenden Jahresperformance von über 300 Prozent. Nun gibt es jedoch eine deutliche Kritik aus Entwicklerkreisen: Ein führender Solana-Entwickler bezeichnete XRP als den „größten Scam des Jahrzehnts“.

Solana-Gründer attackiert XRP-Bewertung

Die jüngste Aussage eines führenden Solana-Entwicklers hat es in sich. Denn Mert bezeichnete XRP als den „größten Scam des Jahrzehnts“. Diese Einschätzung, die sich vor allem auf die aktuelle Marktbewertung von rund 135 Milliarden US-Dollar bezieht, sieht eine Diskrepanz zwischen Bewertung und Nutzen. Damit liegt XRP deutlich über Solana und sogar um ein Vielfaches über technologisch innovativeren Projekten wie Hyperliquid oder Zcash.

Aus Sicht des Entwicklers spiegelt diese Bewertung weniger fundamentale Stärke als vielmehr ein Missverhältnis zwischen Marktkapitalisierung und technologischer Substanz wider. Während Solana, Hyperliquid oder Zcash auf realen technologischen Fortschritt, Skalierbarkeit und dezentrale Anwendungen setzen, stützt sich der Erfolg von XRP primär auf Spekulation und zentralisiertes Marketing. Die Diskussion um einen möglichen XRP-ETF verstärkt diesen Effekt zusätzlich.

Hinter dem Kommentar steht somit eine grundsätzliche Kritik an XRP: Projekte mit klaren Usecases und echter Dezentralität werden häufig niedriger bewertet als zentralisierte Token mit hoher Bekanntheit.

Auch dieser Anleger unterstützt die Kritik mit einem wichtigen Hinweis: XRP verdanke seinen Erfolg nicht technologischer Innovation, sondern strategischem Marketing und gezieltem Lobbying. Das Projekt habe es geschafft, Regulatoren, Medien und Privatanleger gleichermaßen zu erreichen, weit stärker als die meisten Konkurrenten. Diese Kombination aus PR-Power, Community-Aufbau und institutioneller Nähe erklärt, warum XRP zu den wertvollsten Kryptos zählt.

XRP bleibt zweifellos eines der polarisierendsten Projekte im Kryptomarkt. Bullen sehen darin den Grundstein für ein globales Zahlungsnetzwerk mit institutioneller Tragweite, während Kritiker das Projekt aufgrund seiner zentralisierten Struktur skeptisch beurteilen. So sei ein Burggraben für das Unternehmen gar nicht vorhanden.

Tatsächlich hält Ripple Labs weiterhin einen erheblichen Anteil der Token. Die vollständig verwässerte Bewertung von rund 227 Milliarden US-Dollar verdeutlicht zudem, wie groß das Risiko weiterer Angebotsausweitung bleibt.

