Krypto-Marktbericht

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Montagnachmittag.

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 17:10 bei 87.671,72 US-Dollar und damit 0,17 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 87.816,99 US-Dollar.

Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 1,6 Prozent auf 11,56 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

In der Zwischenzeit muss Litecoin Verluste verbuchen. Um 17:10 fällt der Litecoin-Kurs um 0,44 Prozent auf 78,29 US-Dollar. Am Vortag standen noch 78,63 US-Dollar an der Tafel.

Nach 2.947,58 US-Dollar am Vortag ist der Ethereum-Kurs am Montagnachmittag um 0,42 Prozent auf 2.935,26 US-Dollar gesunken.

Inzwischen fällt der Bitcoin Cash-Kurs um 3,45 Prozent auf 599,92 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 621,33 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 1,864 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 17:10 auf 1,865 US-Dollar beziffert.

Inzwischen fällt der Monero-Kurs um 2,61 Prozent auf 441,37 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 453,21 US-Dollar wert.

Zudem gibt Cardano am Montagnachmittag nach. Um 0,92 Prozent auf 0,3647 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Cardano-Kurs bei 0,3681 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2200 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 17:10 bei 0,2188 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,2820 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,2849 US-Dollar.

Zudem gibt Binancecoin nach. Um 0,64 Prozent reduziert sich der Binancecoin-Kurs um 17:10 auf 853,20 US-Dollar, nachdem Binancecoin am Vortag noch 858,72 US-Dollar wert war.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,1238 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1238 US-Dollar.

Zudem gibt Solana nach. Um 1,42 Prozent reduziert sich der Solana-Kurs um 17:10 auf 123,41 US-Dollar, nachdem Solana am Vortag noch 125,19 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit geht es für Avalanche bergauf. Um 17:10 steht ein Plus von 0,40 Prozent auf 12,69 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Avalanche-Kurs noch bei 12,64 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Chainlink Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Chainlink-Kurs um 0,43 Prozent auf 12,42 US-Dollar. Am Vortag standen noch 12,47 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen legt der Sui-Kurs um 0,16 Prozent auf 1,446 US-Dollar zu. Gestern war Sui noch 1,444 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.