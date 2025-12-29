DAX24.365 +0,1%Est505.757 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,31 +2,2%Nas23.444 -0,6%Bitcoin74.389 -0,3%Euro1,1756 -0,1%Öl61,92 +1,8%Gold4.341 -4,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Nike 866993 BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Allianz 840400 Tesla A1CX3T Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel stabil -- Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT, RENK & TKMS von Selenskyj/Trump-Treffen belastet -- DroneShield, NVIDIA, EOS, Tesla, Realty Income, tonies im Fokus
Top News
BYD-Aktie stark: Globale Verkaufszahlen übertreffen 2025 voraussichtlich Tesla BYD-Aktie stark: Globale Verkaufszahlen übertreffen 2025 voraussichtlich Tesla
DroneShield-Aktie im Blick: Millionenauftrag im asiatisch-pazifischen Raum gesichert DroneShield-Aktie im Blick: Millionenauftrag im asiatisch-pazifischen Raum gesichert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1766 US-Dollar

29.12.25 16:10 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro-Kurs ist am Montag gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1766 (Mittwoch: 1,1787) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8499 (0,8484) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87260 (0,87290) britische Pfund, 183,97 (183,83) japanische Yen und 0,9293 (0,9284) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl