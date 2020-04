Leichte Erholung: Das hilft dem Euro am Freitag auf die Beine

Werbung Jetzt Devisen mit bis zu Hebel 30 handeln Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0874 US-Dollar gehandelt, nachdem sie am Vorabend noch bis auf 1,0817 Dollar gefallen war. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,0888 Dollar festgesetzt.

Die jüngste Dollar-Stärke hat sich kurz vor dem Wochenende nicht fortsetzen können. Am Morgen verlor der Dollar im Handel mit allen anderen wichtigen Währungen und der Euro konnte im Gegenzug zulegen. An den Finanzmärkten sorgten auch vage Hoffnungen auf ein Mittel, das gegen die Lungenkrankheit Covid-19 getestet wird, am Morgen für eine freundliche Stimmung. Sichere Anlagehäfen wie der Dollar waren daher weniger gefragt.

US-Präsident Donald Trump will die USA mit neuen Richtlinien in drei Phasen auf den Weg zur Normalität zurückführen und die Wirtschaft graduell wieder öffnen. Eine landesweite Schließung könne keine langfristige Lösung sein, sagte er am Donnerstagabend (Ortszeit) im Weißen Haus. "Wir müssen eine funktionierende Wirtschaft haben. Und wir wollen sie sehr, sehr schnell zurückhaben", sagte er.

Wenig verändert zeigte sich der chinesische Yuan im Handel mit dem Dollar. In Folge der Coronavirus-Pandemie ist Chinas Wirtschaft erstmals seit Jahrzehnten geschrumpft. Wie das Pekinger Statistikamt mitteilte, schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal im Jahresvergleich um 6,8 Prozent. Es ist der erste Rückgang seit mindestens 1992, als die Volksrepublik damit begann, Wachstumszahlen quartalsweise zu veröffentlichen.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: PHILIPPE HUGUEN/AFP/Getty Images, Nagy-Bagoly Arpad / Shutterstock.com