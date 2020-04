DAX verabschiedet sich mit sattem Plus ins Wochenende

Der DAX begann die Freitagssitzung mit einem Plus von 2,97 Prozent bei 10.607,35 Zählern und konnte diese Aufschläge zwischenzeitlich noch weiter ausbauen. Zum Handelsschluss kam er zwar wieder etwas von seinem Tageshoch zurück, ging aber dennoch mit einem Plus von 3,15 Prozent bei 10.625,78 Punkten ins Wochenende. Damit erreicht er das zweite Wochenplus in Folge. Vor Ostern war er bei knapp 10.565 Punkten aus dem Handel gegangen.

Eine deutliche Erholung am deutschen Aktienmarkt brachte dem DAX am Freitag in letzter Minute doch noch ein positives Wochenergebnis ein. Dank neuer Hoffnungstreiber in der Corona-Krise zog der Leitindex zeitweise um mehr als 4 Prozent an. Zuletzt legte er noch 3,49 Prozent auf 10 661,22 Punkte zu.

Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda verwies unter anderem auf Nachrichten, die Hoffnungen auf eine Verbesserung der Corona-Lage geweckt hätten. So gebe es erneut vage Berichte über ein womöglich wirksames Mittel. Mit Remdesivir des Pharmaunternehmens Gilead Sciences soll es bei Tests einige Erfolge gegen die vom Coronavirus ausgelöste Lungenkrankheit COVID-19 gegeben haben.

Außerdem gab US-Präsident Donald Trump in der Nacht auf Freitag seinen Drei-Phasen-Plan für den Weg zurück zur Normalität bekannt. Eine landesweite Schließung könne keine langfristige Lösung sein, sagte er im Weißen Haus. "Wir müssen eine funktionierende Wirtschaft haben. Und wir wollen sie sehr, sehr schnell zurückhaben", sagte der US-Präsident. Einen genauen Zeitplan beinhalten seine Richtlinien jedoch nicht.

