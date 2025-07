DAX: Rückkehr der Bullen?

Der DAX eröffnete gestern freundlich und präsentierte sich anschließend volatil innerhalb einer Tagesspanne von 23.620 Punkten bis 23.825 Punkten. Er schloss bei 23.790 Punkten und damit 117 Punkte oberhalb des Vortagesschlusses. Die am Vortag verletzte 20-Tage-Linie (aktuell: 23.718) konnte damit zurückerobert werden. Mit Blick auf die Tageskerze entstand ein bullisher Southern Doji. Die Bullen haben somit die Chance auf eine unmittelbare Rückkehr im ...

Der DAX eröffnete gestern freundlich und präsentierte sich anschließend volatil innerhalb einer Tagesspanne von 23.620 Punkten bis 23.825 Punkten. Er schloss bei 23.790 Punkten und damit 117 Punkte oberhalb des Vortagesschlusses.

Die am Vortag verletzte 20-Tage-Linie (aktuell: 23.718) konnte damit zurückerobert werden. Mit Blick auf die Tageskerze entstand ein bullisher Southern Doji. Die Bullen haben somit die Chance auf eine unmittelbare Rückkehr im Rahmen des weiterhin intakten Aufwärtstrends vom am 19. Juni verzeichneten Tief. Nächste Widerstände befinden sich heute bei 23.814-23.825 Punkten, 23.854-23.871 Punkten und 23.921-23.930 Punkten. Ein Stundenschluss oberhalb der letztgenannten Zone würde ein erstes prozyklisches Indiz für ein mögliches Ende des Rücksetzers vom Rallyhoch bei 24.121 Punkten liefern. Unterstützt ist der Index aktuell als Nächstes bei 23.718/23.737 Punkten und 23.603/23.620 Punkten. Darunter würden die kurzfristigen Abwärtsrisiken wieder in den Vordergrund rücken mit nächsten potenziellen Auffangbereichen bei 23.558 Punkten, 23.467-23.521 Punkten und 23.386 Punkten.

Nächste Unterstützungen:

23.718/23.737

23.603/23.620

23.558

Nächste Widerstände:

23.814-23.825

23.854-23.871

23.921-23.930

