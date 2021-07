10 wichtige Fakten zur Börse am Donnerstag

Der DAX wird zum Start in das heute beginnende zweite Börsenhalbjahr höher erwartet. Laut vorbörslichen Indikationen dürfte er mit einem Plus von 0,4 Prozent bei 15.593 Punkten in den Handel starten.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich - Feiertag in Hongkong

Die asiatischen Börsen zeigen sich am Donnerstag mit gemischten Vorzeichen. In Tokio verliert der japanische Leitindex Nikkei gegen 7:50 Uhr unserer Zeit 0,37 Prozent auf 28.685 Indexpunkte. Der Shanghai Composite zeigt sich auf dem chinesischen Festland zur gleichen Zeit um 0,33 Prozent stärker bei 3.603 Einheiten. In Hongkong bleibt der Hang Seng aufgrund eines Feiertages geschlossen. Er verharrt somit auf seinem Schlussstand von Mittwoch bei 28.827,95 Punkten.

3. CureVac: Corona-Impfstoff zeigt auch in finaler Analyse niedrige Wirksamkeit

Der Corona-Impfstoffkandidat des Tübinger Unternehmens CureVac zeigt laut den Ergebnissen der finalen Analyse eine Wirksamkeit von 48 Prozent gegen eine COVID-19-Erkrankung über alle Altersgruppen hinweg. In der Mitte Juni veröffentlichten Zwischenanalyse war von einer vorläufigen Wirksamkeit von 47 Prozent gegen eine COVID-19-Erkrankung "jeglichen Schweregrades" die Rede gewesen. Zur Nachricht

4. Siemens-Betriebsratschefin erwartet keinen großen Stellenabbau trotz Veränderungen

Die fast 300.000 Siemens-Mitarbeiter müssen sich nach den Erwartungen von Betriebsratschefin Birgit Steinborn nicht auf das nächste Sparprogramm einstellen. "Auf die Belegschaft werden weitere große Veränderungen zukommen. Ich gehe aber davon aus, dass es weder neue Abspaltungen noch einen großen Stellenabbau geben wird", sagte Steinborn. Zur Nachricht

5. Nordex besorgt sich über Kapitalerhöhung frisches Geld

Der Windkraftanlagenbauer Nordex verschafft sich mit einer Kapitalerhöhung einen größeren finanziellen Spielraum. Das Unternehmen will insgesamt über eine Bezugsrechtsemission knapp 42,7 Millionen neue Aktien für je 13,70 Euro ausgeben, wie das Unternehmen am Mittwochabend nach Börsenschluss mitteilte. Zur Nachricht

6. OPEC+ berät über Ausweitung der Fördermenge

Das Ölkartell OPEC und Partnerländer beraten am Donnerstag (13 Uhr) über eine mögliche Produktionserhöhung ab August. Laut Analysten könnte die als OPEC+ bekannte Allianz den Ölhahn trotz positiver Konjunkturaussichten nur vorsichtig aufdrehen. Die Online-Sitzung der Öl- und Energieminister findet vor dem Hintergrund hoher Rohölpreise statt. Zur Nachricht

7. Pepsi will Zuckeranteil in Getränken deutlich senken und umweltfreundlicher werden

Der Getränke- und Snack-Konzern Pepsi will den Zuckeranteil in Getränken deutlich senken. In seinen in der EU angebotenen Getränken strebt der Konzern ein Viertel weniger Zucker bis 2025 an, bis 2030 sollen es 50 Prozent sein. Die Kalorien des deutschen Getränke-Portfolios sollen um 90 Prozent sinken. Zur Nachricht

8. Amazon greift neue Chefin der US-Handelskommission FTC an

Amazon legt sich mit der frisch ernannten Chefin der US-Handelsbehörde FTC an. Der weltgrößte Online-Händler fordert, dass Lina Khan sich aus Untersuchungen seiner Wettbewerbsposition heraushalten soll, weil die voreingenommen sei. Amazon reichte am Mittwoch einen entsprechenden offiziellen Antrag bei der FTC ein. Zur Nachricht

9. Ölpreise wenig verändert

Die Ölpreise präsentieren sich am Donnerstagmorgen mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,07 auf 73,54 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,02 auf 74,64 Dollar anzog.

10. Euro fällt auf tiefsten Stand seit Anfang April

Der Euro ist am Donnerstag weiter gefallen und rutschte auf den tiefsten Stand seit fast drei Monaten. Im Vergleich zum Vortag hielten sich die Verluste der Gemeinschaftswährung aber in Grenzen. Am Morgen wurde der Euro bei 1,1839 US-Dollar gehandelt. Das ist der tiefste Kurs seit Anfang April.

